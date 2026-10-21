Varhany v brněnské katedrále na Petrově se kvůli modernizaci dočasně odmlčí

Varhany v brněnské katedrále na Petrově se dočasně odmlčí. Nástroj čekají opravy, potrvají od začátku listopadu do června příštího roku. Zahrnují výrobu nového hracího stolu a také nový elektrický ovládací systém. Modernizaci lze podpořit na sobotním benefičním koncertu, informovalo biskupství na svém webu.
Největší hudební nástroj na jižní Moravě vyrobili a instalovali v roce 1909 bratři Paštikové z Prahy. Varhany už mají za sebou řadu oprav a dílčích zásahů.
"Když jsem v roce 1998 přišel na Petrov, byly varhany v zuboženém a zčásti rozebraném stavu. Po dlouhou dobu jsem hrával na náhradní elektrofonický nástroj. Přes různé peripetie se však podařilo varhany znovu oživit a vrátit je do života farnosti i celého města. Uplatňují se při spolupráci se vzdělávacími institucemi i s uměleckými tělesy, například s Filharmonií Brno a Národním divadlem Brno,“ uvedl regenschori brněnské katedrály, varhaník a sbormistr Petr Kolař.
"Věřím, že současná oprava umožní naplno využít mimořádný zvukový potenciál varhan, odstraní přetrvávající technické nedostatky a nahradí provizorní hrací stůl moderním řešením, které rozšíří možnosti interpretů a bude odpovídat současným poznatkům varhanní techniky," doplnil Kolař.
Na novém hracím stolu pracuje firma Tomáše Kubince. Nový elektrický systém a související technické vybavení zajistí varhanářský ateliér Tomáše Jeřábka. Nástroj čeká také stabilizace vzduchového systému, důkladné čištění a ladění.
Jednou z posledních příležitostí, kdy lze slyšet petrovské varhany ještě před odmlkou, je Kolařův sobotní benefiční koncert. Dobrovolné vstupné poslouží právě na opravu varhan. Modernizaci lze podpořit i na transparentním účtu, odkaz je na webu katedrální farnosti.
"Oprava varhan je nákladná, ale jde o mimořádný hudební nástroj, který je ozdobou chrámů i koncertních síní. Varhany jsou právem nazývány královským nástrojem," uvedl Kolař.