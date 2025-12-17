Pervitin, samopaly i šavle. Policisté kromě varny objevili také rozsáhlý arzenál

Autor: ČTK, rkr
  16:22aktualizováno  16:22
Překvapení čekalo na policisty v malém rodinném domku u Ivančic na Brněnsku. Vedle varny pervitinu, kterou očekávali, totiž objevili také rozsáhlý zbrojní arzenál včetně tří samopalů nebo šavlí. Drogy zde vařil cizinec, jeho partnerka se starala o distribuci. Oba byli obviněni, muž skončil ve vazbě.

Dvaačtyřicetiletý muž podle kriminalistů vyráběl zakázanou látku nejméně dvakrát za měsíc, obvykle vyrobil několik desítek gramů drogy. Suroviny získával v zahraničí, hlavně v sousedních zemích.

Policisté v rodinném domku u Ivančic na Brněnsku objevili vedle varny pervitinu také velké množství zbraní.
Kriminalisté při domovní prohlídce zajistili více než 300 gramů pervitinu i suroviny a chemikálie potřebné pro jeho výrobu. Kromě toho při prohlídce našli několik zbraní. „Tři samopaly, čtyři dlouhé a dvanáct krátkých střelných zbraní, více než tři tisíce nábojů do nich a další zbraně včetně dýk či šavlí,“ vypočítal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Zadržený muž, který už byl minulosti kvůli drogám trestaný, mimo jiné v Rakousku, je stíhaný vazebně. Jeho o rok mladší partnerka je na svobodě.

„Vedle stíhání za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy musí oba počítat také se stíháním za nedovolené ozbrojování,“ uvedl Malášek.

Policisté se nestačili divit, chatař skladoval stovky kusů válečné munice

Žena sice získala zbraně v dědickém řízení, ale nemá oprávnění je vlastnit. Potřebná oprávnění nemá ani její partner, který přesto podle kriminalistů arzenál neustále rozšiřoval, neboť je prý vášnivým fanouškem military.

Policisté upozorňují, že od začátku příštího roku bude další zbraňová amnestie. Ta umožňuje lidem odevzdat nelegálně držené zbraně bez postihu a za splnění podmínek je zlegalizovat.

