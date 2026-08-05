Ve 153 obcích na jihu Moravy budou lidé vybírat zastupitele z jediné kandidátky

Ve 153 obcích Jihomoravského kraje si budou lidé v komunálních volbách vybírat zastupitele pouze z jedné kandidátky. Týká se to třeba Zbýšova na Vyškovsku, Strážovic na Hodonínsku, Čermákovic na Znojemsku nebo Senetářova na Blanensku. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Martina Žídková. Alespoň jedna kandidátní listina byla podána ve všech obcích v kraji, kterých je celkem 672. Volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října.
Pouze z jedné kandidátky budou voliči vybírat taky v Tučapech na Vyškovsku. Jedna kandidátní listina tam byla i před čtyřmi lety. Žije tam okolo 650 obyvatel, zastupitelstvo je devítičlenné. Post starosty obhajuje Lukáš Marišler, kandidátka zůstala podle něj stejná jako v roce 2022.
"Asi to děláme dobře, asi to tak občanům vyhovuje. Snažíme se samozřejmě nějak vnímat to, co lidi chtějí a potřebují, což si troufnu říct, že se nám daří zahrnout do těch akcí, které děláme," řekl dnes ČTK Marišler. Lidé se tam mohou do rozhodování v obci zapojit třeba prostřednictvím participativního rozpočtu.
Naopak starosta Čermákovic na Znojemsku Antonín Papoušek se rozhodl nekandidovat, v čemž vidí také důvod, proč i tam je letos jen jedna kandidátka. Před čtyřmi lety byly dvě. V obci o asi 100 obyvatel má zastupitelstvo pět členů. Lidé se tam podle něj do politického dění zapojují. "Za mě se zapojovali, uvidíme, jak to bude po volbách," řekl ČTK Papoušek. Starostou byl Papoušek tři roky, v obci byly totiž mimořádné volby. Nyní tam podle něj kandidují noví lidé.
Jedinou kandidátku sestavili například i v Lazinově na Blanensku. Obec má okolo 200 obyvatel, zastupitelstvo je devítičlenné. Starostou tam byl posledních osm let Miroslav Holas, předtím byl přes 20 let na pozici místostarosty. Znovu už nekandiduje, zdůvodnil to poměry v obci. "Obecně, všechno je špatně," řekl ČTK Holas. I zde vytvořili podle něj kandidátku noví lidé, velká část z nich je přistěhovalých.
V Jihomoravském kraji je 672 obcí. Zhruba milion voličů bude odevzdávat hlasy ve 1409 volebních okrscích, doplnila mluvčí.