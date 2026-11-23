V areálu Fakultní nemocnice Brno (FN) vznikne nové pracoviště pro vyšetření PET/CT, což je specializovaná diagnostická metoda, která má význam v onkologii, hematologii či v diagnostice zánětlivých nebo neurologických onemocnění. Dosud pacienti s těmito diagnózami mířili na vyšetření tímto přístrojem do jiných zařízení, řekla ČTK mluvčí FN Brno Jitka Valášková. Podle smlouvy má zakázka vyjít na asi 174 milionů korun bez daně.
Práce zahrnují vybudování nového pracoviště i pořízení přístroje. Nemocnice má již k dispozici pracoviště pro vyšetření PET/MR, kde se jako zobrazovací metoda používá magnetická rezonance. V případě PET/CT jde o kombinaci přístroje nukleární medicíny s výpočetní tomografií, tedy přístrojem pracujícím na principu rentgenového záření.
Dostupnost tohoto vyšetření přímo ve FN Brno může dle mluvčí přispět ke zlepšení návaznosti diagnostiky a terapeutické péče. Vyšetření také zkrátí dobu potřebnou ke stanovení diagnózy. "Počet indikací vyšetření se významně zvyšuje. Vyšetření PET/CT je nezbytné pro moderní onkologickou nebo hematoonkologickou léčbu. Vyšetření stanovuje rozsah onemocnění před terapií, v průběhu terapie a po terapii, je tedy hlavním vodítkem k tomu, zda v léčbě pokračovat, zda ji změnit, nebo zda je možné ji ukončit," vysvětlila Valášková.
Nové pracoviště vznikne jako přístavba mezi nemocničními pavilony Q a N. Zhotovitel dle mluvčí převzal staveniště v říjnu. "Stavební práce probíhají za provozu po etapách. Nyní dělníci provádí v předané části objektu bourací práce a demontáže. V místě, kde bude stát nový objekt, probíhají přípravné práce," doplnila Valášková.