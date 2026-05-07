Ve Francouzské ulici 61 v Brně vznikne bytový dům, město hledá projektanta

Autor: ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Nyní je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Nový dům bude mít 16 bytových jednotek. Odhadované náklady na demolici současné stavby a novou výstavbu přesahují 112 milionů korun, projektová dokumentace má vyjít na více než pět milionů korun bez daně.

"Díky projektu výstavby nového bytového domu rozšíříme možnosti obecního bydlení ve městě. V současné době je dům na Francouzské 61 v nedobrém technickém stavu a momentálně už i nevyužívaný. Po jeho demolici zde postavíme dům s 16 bytovými jednotkami. Nejdříve jej ale musíme naprojektovat a teprve poté bude možné zahájit samotnou stavbu. Pokud půjde vše bez potíží, tak by se noví nájemníci mohli stěhovat v roce 2030," uvedla náměstkyně primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská (Brnoklidem).

Město nyní hledá zhotovitele projektové dokumentace, který bude zároveň dělat autorský dozor u demolice a následně i při výstavbě. Předpokládaná cena zakázky je 5,7 milionu korun bez daně.

"Předpokládáme, že dům bude mít pět nadzemních podlaží s tím, že v prvním budou nebytové prostory a technické zázemí. Vyšší patra již zaplní bytové jednotky o různých velikostech, od jednopokojových až po 3+kk. Zahradu za domem budou nájemníci využívat pro komunitní účely," dodala Podivinská.

Kromě nové výstavby připravuje město také rekonstrukci domu ve Francouzské ulici 72 za 73 milionů korun. Město v současnosti staví i bydlení pro seniory v Holáskách a v Bystrci. Je rovněž vypsané výběrové řízení na zhotovitele družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Brno plánuje i výstavbu v ulici Terezy Novákové.

