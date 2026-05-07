Ve Francouzské ulici 61 v Brně vznikne bytový dům, město hledá projektanta

Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu ve Francouzské ulici 61. Nyní je na této adrese zastaralý rodinný dům, který nezapadá do tamní zástavby, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Nový dům bude mít 16 bytových jednotek. Odhadované náklady na demolici současné stavby a novou výstavbu přesahují 112 milionů korun, projektová dokumentace má vyjít na více než pět milionů korun bez daně.
"Díky projektu výstavby nového bytového domu rozšíříme možnosti obecního bydlení ve městě. V současné době je dům na Francouzské 61 v nedobrém technickém stavu a momentálně už i nevyužívaný. Po jeho demolici zde postavíme dům s 16 bytovými jednotkami. Nejdříve jej ale musíme naprojektovat a teprve poté bude možné zahájit samotnou stavbu. Pokud půjde vše bez potíží, tak by se noví nájemníci mohli stěhovat v roce 2030," uvedla náměstkyně primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská (Brnoklidem).
Město nyní hledá zhotovitele projektové dokumentace, který bude zároveň dělat autorský dozor u demolice a následně i při výstavbě. Předpokládaná cena zakázky je 5,7 milionu korun bez daně.
"Předpokládáme, že dům bude mít pět nadzemních podlaží s tím, že v prvním budou nebytové prostory a technické zázemí. Vyšší patra již zaplní bytové jednotky o různých velikostech, od jednopokojových až po 3+kk. Zahradu za domem budou nájemníci využívat pro komunitní účely," dodala Podivinská.
Kromě nové výstavby připravuje město také rekonstrukci domu ve Francouzské ulici 72 za 73 milionů korun. Město v současnosti staví i bydlení pro seniory v Holáskách a v Bystrci. Je rovněž vypsané výběrové řízení na zhotovitele družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Brno plánuje i výstavbu v ulici Terezy Novákové.