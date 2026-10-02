Ve Slavkově u Brna na návrh obyvatel rozšíří dětské hřiště

V participativním rozpočtu Slavkova u Brna na Vyškovsku zvítězil v hlasování obyvatel projekt rozšíření dětského hřiště u pumptracku. V rozpočtu města je na vítězný projekt vyčleněno 500.000 korun. Město o tom informovalo na webu. Participativní rozpočet mají i některá jiná města v kraji, včetně Brna.
Hřiště je na otevřené louce a v létě na něm chybí stín, protože vysazené stromy jsou zatím mladé. "Vítězný projekt proto přináší kombinaci rychlého a dlouhodobého řešení. Nad částí hřiště budou instalovány tři stínící plachty – dvě čtvercové a jedna trojúhelníková. Do budoucna bude stínění doplňovat také plánovaná výsadba vzrostlých stromů v rámci rozvoje lokality Bílé louky," informovala radnice.
Na hřišti přibude také skluzavka vysoká 1,5 metru, skákací prvek Jumbe, lavička s opěradlem či piknikový stůl s lavicemi. V plánu je to na začátku příštího roku.
Projekt na tomto místě není první investicí, o které rozhodli obyvatelé Slavkova. V roce 2024 v participativním rozpočtu uspěl návrh na lanové dětské hřiště, který se stal základem současného prostoru u pumptracku.
Slavkov u Brna má asi 6500 obyvatel, participativní rozpočet má od roku 2024. Participativní rozpočet mají i další jihomoravská města, například Brno, Znojmo či Hodonín a také Blansko či Boskovice.