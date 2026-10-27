Ve Strážnici utvořila koalici čtyři uskupení, starostou má být Botur

Na koalici ve Strážnici na Hodonínsku se domluvila vítězné uskupení Budoucnost Strážnice a Živá Strážnice, KDU-ČSL a Žijeme TU. Zástupci stran o tom informovali na sociálních sítích. Koalice bude mít 15 hlasů v zastupitelstvu o 21 členech. Na starostu bude navržen volební lídr vítězného uskupení Radek Botur. Ve vedení města vystřídá starostu Rista Ljasovského (nestr.), který usedne v opozici.
"S ostatními stranami jsme se shodli, že naším cílem je stabilní a odpovědné vedení města, otevřená komunikace s občany a spolupráce založená na vzájemném respektu. Chceme se soustředit především na konkrétní výsledky, rozvoj Strážnice a zlepšování kvality života jejích obyvatel," uvedli zástupci uskupení.
Vítězná kandidátka získala pět křesel v zastupitelstvu. Na druhém místě skončila Živá Strážnice se čtyřmi mandáty. Po třech křeslech získala KDU-ČSL a Žijeme TU! Místostarosty mají být Jan Tomšej za Živou Strážnici a Marta Nováková za lidovce. Zatímco starosta Botur má post zastávat jako uvolněný, tedy plně placený představitel města, místostarostové mají být neuvolnění.
Sdružení nezávislých kandidátů vedené starostou Ristem Ljasovským skončilo letos ve volbách se třemi mandáty na pátém místě. Do zastupitelstva se dostala se dvěma mandáty také kandidátka Pro Strážnici. Jedno křeslo připadne Sdružení nezávislých kandidátů - Hasiči Strážnice. Neuspěla naopak Strážnice srdcem s podporou TOP 09.
Po volbách před čtyřmi lety koalici ve Strážnici utvořilo Ljasovského Sdružení nezávislých kandidátů, Hasiči Strážnici, Strážnice Srdcem s podporou Pirátů a Pro Strážnici. Měli 13 členů. V opozici skončily KDU-ČSL a ODS s osmi hlasy.
Město Strážnice je asi 20 kilometrů severovýchodně od Hodonína. Žije v něm zhruba 5300 obyvatel. Každoročně se ve Strážnici koná poslední víkend v červnu jeden z největších a nejstarších folklorních festivalů v Evropě.