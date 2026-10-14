Ve Strážnici vyhrála Budoucnost Strážnice, Ljasovský už asi starostou nebude

Starosta Strážnice na Hodonínsku Risto Ljasovský se svoji kandidátkou Sdružení nezávislých kandidátů nezvítězil, město tedy pravděpodobně čeká změna ve vedení. Ljasovský ČTK řekl, že měli představu, že ve volbách dopadnou lépe. Lídr vítězné kandidátky Budoucnost Strážnice Radek Botur uvedl, že se o všem teprve jedná.
Vítězná kandidátka získala pět křesel v zastupitelstvu, které má 21 členů. Na druhém místě skončila Živá Strážnice se čtyřmi mandáty. Po třech křeslech získala KDU-ČSL, Žijeme TU! i Ljasovského Sdružení nezávislých kandidátů. Zatímco v roce 2022 Ljasovský se svou kandidátkou získal podporu 24,16 procenta voličů, letos to bylo 12,76 procenta. Do zastupitelstva se dostala se dvěma mandáty také kandidátka Pro Strážnici. Jedno křeslo připadne Sdružení nezávislých kandidátů - Hasiči Strážnice. Neuspěla naopak Strážnice srdcem s podporou TOP 09.
"Určitě z toho nemáme radost, protože jsme měli představu, že dopadneme lépe. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, probíhají jednání o případných koalicích," řekl Ljasovský. "Ty počty při pohledu na výsledky jsou celkem jednoznačné, to naše uskupení, naše současná koalice ztratila většinu v zastupitelstvu. To vypadá spíš hůř než líp pro nás," doplnil starosta.
Po volbách před čtyřmi lety koalici ve Strážnici utvořilo Ljasovského Sdružení nezávislých kandidátů, Hasiči Strážnici, Strážnice Srdcem s podporou Pirátů a Pro Strážnici. Měli 13 členů. V opozici skončily KDU-ČSL a ODS s osmi hlasy.
Město Strážnice leží asi 20 kilometrů severovýchodně od Hodonína. Žije tam zhruba 5300 obyvatel. Každoročně se ve Strážnici odehrává jeden z největších a nejstarších folklorních festivalů v Evropě, který se koná poslední víkend v červnu.