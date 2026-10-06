Ve střední škole v Kyjově vzniklo vzdělávací centrum za 220 milionů korun

Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Ředitel školy Petr Koiš dnes ČTK při otevření centra řekl, že studenti mají nyní možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi, se kterými se potom setkají ve své praxi.
Střední školu polytechnickou navštěvuje podle ředitele 963 žáků. Škola má v Kyjově zázemí na několika místech. Opravené prostory se nacházejí v Nádražní ulici. V areálu vznikla nová hala, která zahrnuje karosárnu či lakovnu. Jak nové, tak opravené dílny jsou vybaveny zvedáky a dalším vybavením podle toho, k čemu slouží. Některé jsou zařízeny třeba jako pneuservis nebo vybaveny pro plnění klimatizací.
"Ve velké opravárenské hale jsou ty běžné opravy, jako je výměna oleje, pneumatik nebo nastavení motorů," řekl Koiš. "Máme tady i výkonovou stolici, která je technologicky nachystaná tak, aby mohla testovat špičkové sportovní vozy," poznamenal Koiš. Část pro elektrikáře, instalatéry a plynaře nabízí odborné učebny s měřicími přístroji.
Z dalšího vybavení je studentům k dispozici například kolaborativní robot, laserová vypalovačka nebo 3D tiskárny. "S technologiemi budeme seznamovat jednak žáky a budou užívány i v rámci kroužků," řekl ředitel.
Podle Koiše zájem o technické obory stoupá. Od září škola otevřela obory autoelektrikář a autolakýrník. Jsou jednoleté a určeny pro ty, kteří si chtějí rozšířit svoje profesní portfolio, uvedl Koiš.
Střední škola polytechnická vznikla v lednu 2022 spojením Střední školy automobilní Kyjov a Středního odborného učiliště Kyjov. Ředitel dnes uvedl, že nebýt spojení, musela by část studentů zůstat odmítnuta.