Ve Valticích dnes začíná letní škola staré hudby, ještě je možné se zúčastnit

Na zámku ve Valticích na Břeclavsku dnes začíná 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. Ve 31 třídách přivítá přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě stále je ale možné se zúčastnit, řekl ČTK umělecký ředitel Marek Štryncl. Akce potrvá do 12. července.
Cílem hudebníků, kteří na dobové nástroje hrají starou hudbu, je vystihnout původní krásu a vyznění skladeb. Pořadatelé letní školy věří, že tak hudba může promlouvat k lidem i po několika staletích a přinášet jim naději.
Tématem letošní letní školy je chaos a řád. "Umělecké dílo na první pohled připomíná živý organismus, v němž má i ten nejmenší detail své správné místo. Promlouvá k nám jako harmonický celek, někdy prostřednictvím řádu, který se zdá téměř nadpozemský. Přesto je v něm přítomen i chaos. Stačí změnit perspektivu: podívejme se například na starý obraz z bezprostřední blízkosti. Místo řádu uvidíme beztvaré tvary — chaos," popsal Štryncl.
S účastníky budou pracovat tři desítky lektorů v pěveckých, instrumentálních i tanečních a hereckých třídách. V nabídce je například hra na barokní flétnu, barokní hoboj, loutnu, varhany či barokní housle. Nabídku doplňují i dětské třídy. Součástí letní školy jsou i koncerty, přesný rozpis najdou zájemci na webu.
Mezinárodní letní škola staré hudby se ve Valticích koná od roku 1989. Pořádá ji Společnost pro starou hudbu (ČR) ve spolupráci s městem Valtice a zámkem Valtice. Je nejstarším a nejrozsáhlejším kurzem tohoto typu v ČR. Každoročně přivítá na 300 profesionálů i amatérů.