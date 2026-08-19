Ve Veselí nad Moravou po 15 letech skončila obnova náměstí Míru

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku skončila obnova náměstí Míru, město na ni postupně pracovalo 15 let. Součástí poslední etapy bylo vybudování parkovacích míst nebo nových chodníků i úprava zeleně, a to za 20 milionů korun. Zástupci města dnes náměstí slavnostně otevřeli, oficiální otevření pro veřejnost je v plánu při nedělní oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě.
"Revitalizace náměstí Míru je jedním z největších projektů, které naše město v posledních letech realizovalo. První stavební práce začaly už před 15 lety," poukázal starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (TOP 09).
Závěrečná fáze investice se zaměřila především na okolí polyfunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Vznikly zde nové chodníky, parkovací stání, odpočinková místa a především piazzetta, která má sloužit jako centrální prostor pro setkávání obyvatel i návštěvníků. Součástí modernizované infrastruktury jsou také podzemní kontejnery či nové veřejné osvětlení.
Poslední etapě předcházela přeložka většiny inženýrských sítí. V prvních dvou etapách oprav vznikla na náměstí například klidová zóna s prostorem pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce. Součástí stavebních prací je také soukromá investice do stavby polyfunkčního domu se 70 byty, komerčními prostory v přízemí a podzemními garážemi.
Ve Veselí nad Moravou bydlí asi 11.500 obyvatel. Město má na letošek rozpočet s příjmy a výdaji kolem 450 milionů korun.