Ve Veselí nad Moravou pokračuje dosavadní koalice, starostou bude Zbořil

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku dnes podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného Společně pro Veselí, Stopro Veselí a Lidovci a nezávislí pro Veselí. Budou tak pokračovat v 16 let trvající spolupráci, která se osvědčila, uvedla jednička vítězné kandidátky Eva Bezděková (TOP 09). V zastupitelstvu o 21 členech bude mít koalice 14 hlasů. Starostou bude dvojka vítězů Tomáš Zbořil, který vystřídá Petra Koláře (TOP 09), který už nekandidoval.
Společně pro Veselí, tvořené zástupci TOP 09 a nezávislých, získalo ve volbách minulý týden přes 25 procent hlasů a šest mandátů v zastupitelstvu. Stopro Veselí, v němž jsou zástupci ODS a nestraníci, má pět mandátů, lidovci tři křesla. V opozici bude hnutí ANO, Veselská volba, SPD a Jedenadvacítka nezávislých.
"Je to velká výzva. Už nekandidoval stávající starosta Kolář, laťka je nastavená hodně vysoko. Jsme všichni překvapení, zároveň šťastní, že se potvrdilo, že těch uplynulých 16 let, kdy jsme fungovali, bylo úspěšných," uvedla Bezděková. Ustavující zastupitelstvo je v plánu 9. listopadu.
Místostarosty bude mít Stopro Veselí. Budou jimi Tomáš Nekarda (ODS) a Michal Blažíček, který bude post zastávat jako neuvolněný. Společně pro Veselí bude mít kromě starosty také tři radní, a to Evu Bezděkovou, Antonína Doboše a Lukáše Grabce. Lidovce bude v radě reprezentovat Blanka Maňáková.
Dosavadní starosta Kolář, který stál v čele radnice posledních 20 let, dospěl k rozhodnutí nekandidovat po několikaměsíční úvaze. "Chtěl bych se vrátit ke svému řemeslu, tedy k právničině. Z výsledku voleb mám obrovskou radost," řekl už dříve ČTK Kolář. Na vítězství kandidátky Společně pro Veselí se podle něj projevila práce v posledních letech i to, že strana měla dobře zvládnutou předvolební kampaň.
Veselí nad Moravou je zhruba 30 kilometrů severovýchodně od Hodonína. Žije tam asi 11.000 obyvatel.