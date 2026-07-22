Ve Veselí nad Moravou pokračují práce kolem polikliniky, dělníci budují chodníky

Dělníci ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku pokračují v pracích v okolí polikliniky. Nyní se soustředí především na stavbu chodníků a parkovišť. Prostor před budovou polikliniky je již téměř dokončen a stavbaři se přesouvají k Železničářské a Kollárově ulici a před tamní mateřskou školu. Oprava za zhruba 70 milionů korun by měla být hotová na podzim, uvedla dnes mluvčí města Olga Svoják v tiskové zprávě.
"Revitalizace tohoto území patří mezi klíčové investice města. Jejím cílem je zlepšit dlouhodobě komplikovanou dopravní situaci v této části města, zvýšit bezpečnost chodců a současně vytvořit kvalitní veřejný prostor pro místní obyvatele i návštěvníky zdejších institucí. Po dokončení vznikne moderní, bezpečná a příjemná lokalita, která bude sloužit široké veřejnosti," uvedl starosta Petr Kolář (TOP 09).
Opravy se dotýkají ulic U Polikliniky, Železničářská, J. E. Purkyně a prostranství před poliklinikou. Je tam i výjezdová stanice záchranné služby, lůžkové oddělení kyjovské nemocnice a základní či mateřská škola. Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap. Součástí revitalizace celého území je vybudování nových chodníků a 40 nových parkovacích míst. Promění se i parčík před poliklinikou, který bude sloužit jako klidová a odpočinková zóna pro pacienty i další návštěvníky.
Současné stromy doplní nová výsadba, třeba třešeň ptačí nebo javory, přibudou záhony s travinami, trvalkami, cibulovinami a okrasnými keři. Doplní je nový mobiliář včetně laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Úpravy venkovního areálu mateřské školy zahrnují vybudování nového vstupního prostoru, dětského hřiště i revitalizaci zahrady.
Na úpravy této lokality by měla v příštím roce navázat výstavba domova pro seniory, kterou připravuje Jihomoravský kraj, uvedla Svoják.