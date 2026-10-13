Ve Veselí nad Moravou vyhrálo Společně pro Veselí, starosta Kolář nekandidoval

Autor: ČTK
  13:31aktualizováno  13:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Změna na pozici starosty čeká po komunálních volbách z minulého týdne Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Po mnoha letech ve vedení města letos už nekandidoval starosta Petr Kolář (TOP 09). V pozici lídra i letos vítězné kandidátky Společně pro Veselí, na níž jsou zástupci TOP 09 a nezávislých, ho vystřídala lékařka Eva Bezděková. Starostkou ale nebude, navržen bude zřejmě Tomáš Zbořil, který kandidoval na druhém místě, řekla dnes ČTK Bezděková.

Společně pro Veselí získalo přes 25 procent hlasů a šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Pokračovat bude současná koalice s ODS a KDU-ČSL, společně by měli 14 mandátů. "Už 16 let takto fungujeme, dohodli jsme se, že budeme v této koalici fungovat nadále. Jenom se teď precizují ty posty a složení rady Veselí, která má sedm členů," řekla Bezděková. Koaliční smlouva by podle ní mohla být podepsána na konci tohoto týdne. Ustavující zastupitelstvo je v plánu 9. listopadu.

Kandidátka ODS a nezávislých s názvem Stopro Veselí získala 22,63 procenta hlasů a pět mandátů. Lidovcům, kteří skončili na čtvrtém místě, zisk 13,6 procenta hlasů vynesl tři křesla. Do zastupitelstva se dostalo také hnutí ANO se ziskem 15,73 procenta hlasů a tří křesel. Dva mandáty připadly Veselské volbě a po jednom křesle mají SPD a Jednadvacítka nezávislých.

Dosavadní starosta Kolář, který stál v čele radnice posledních 20 let, dospěl k rozhodnutí nekandidovat po několikaměsíční úvaze. "Chtěl bych se vrátit ke svému řemeslu, tedy k právničině. Z výsledku voleb mám obrovskou radost," řekl dnes ČTK Kolář. Na vítězství kandidátky Společně pro Veselí se podle něj projevila práce v posledních letech i to, že strana měla dobře zvládnutou předvolební kampaň.

Veselí nad Moravou je zhruba 30 kilometrů severovýchodně od Hodonína. Žije tam zhruba 11.000 obyvatel.

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