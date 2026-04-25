Ve Veverské Bítýšce je po téměř 250 letech k vidění obraz Madona z Veveří

Autor: ČTK
  14:33aktualizováno  14:33

| foto: ČTK

Obraz Madona z Veveří, který vznikl v polovině 14. století, dnes mohli lidé po téměř 250 letech znovu vidět v kostele svatého Jakuba Staršího ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Tamní farnost je jejím opětovným vlastníkem od roku 2016 a dlouhodobě je vystavený v Diecézním muzeu v Brně. Místní budou mít příležitost kromě dneška ještě v neděli, poté se vrátí do muzea. První, kdo dnes obraz viděli, byli ti, kteří se sešli na ranní mši. Jako výjimečnou ji sloužil emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Vzácný obraz, na němž je zobrazena Madona s Ježíškem, byl staletí umístěný v kapli na Veveří. Středověká vesnice totiž vznikla okolo hradu, ale po husitských válkách zanikla, protože osídlení se přeneslo dolů k řece do míst dnešního města. "Do našeho kostela se obraz dostal krátce v době panování císaře Josefa II. v době jeho církevních reforem, pak se vrátil na Veveří," řekl ČTK farář Marek Hlávka. Podle něj se mohou přijít podívat i ti, kterým se nechce jezdit do Brna, nebo už jim to zdraví nedovolí. "Uvidíme, jak velký bude nakonec zájem," doplnil Hlávka.

Obraz je velmi cenný, proto jeho vystavení doprovázejí i patřičná bezpečnostní opatření. Za doprovodu ozbrojených policistů se vracel i v roce 2016 do Brna z Národní galerie v Praze. Farnost se s ní o určení vlastnictví tehdy úspěšně soudila. Z Veveří za ne úplně jasných okolností putovala do Prahy v roce 1938 a v překotné válečné a poválečné době už v Praze zůstala na dlouhá desetiletí.

Odborníci uvádějí, že obraz vznikl patrně na objednávku markraběte Jana Jindřicha a možná vznikal v dílně Mistra vyšebrodského oltáře.

Jelikož to dnes byla pro místní farnost velmi výjimečná událost, stalo se její součástí i žehnání nově pozlaceného kříže věže kostela. Poutníci dnes putovali z Veveří do Bítýšky a dnes i v neděli mohou využít mimořádné příležitosti jít se podívat na věž kostela.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.