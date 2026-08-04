Ve volebním obvodu 60 Brno-město chce do Senátu šest kandidátů

V senátním obvodu 60 Brno-město podalo přihlášku k registraci do říjnových voleb šest kandidátů. Média o tom dnes informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Termín pro podání přihlášek uplynul dnes v 16:00. Před šesti lety kandidovalo 11 lidí. Zvítězil bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS. V říjnu 2024 však náhle zemřel. V doplňovacích volbách jej nahradil Zdeněk Papoušek, mandát obhajuje.
Jména kandidátů mluvčí zatím neuvedl. Známí jsou však kromě Papouška i někteří další kandidáti. Za hnutí ANO bude kandidovat dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Post senátora za hnutí STAN chce v brněnském obvodu získat lékař Karel Zitterbart, který v minulých senátních volbách vyhrál ve Vyškově. Za hnutí Kruh kandiduje datová inženýrka Veronika Holcnerová. SPD vyšle do voleb v brněnském senátním obvodu imunologa Jaroslava Turánka.
Volební obvod číslo 60 tvoří městské části Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever.
Před šesti lety porazil lékař Roman Kraus se ziskem 57,7 procent hlasů ve druhém kole bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou. Po jeho náhlém úmrtí v říjnu 2024 jej v doplňovacích volbách v lednu 2025 nahradil Zdeněk Papoušek za ODS. Zvítězil již v prvním kole.
Přehled kandidátů v obvodu 60 Brno-město:
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ODS Zdeněk Papoušek Roman Kraus
KDU-ČSL x Tomáš Tomáš
ANO Jaroslav Štěrba Karel Rais
Piráti x Jiří Kadeřávek
STAN Karel Zitterbart x
Hnutí Kruh Veronika Holcnerová x
SPD Jaroslav Turánek Tomáš Anderle
Zelení x Anna Šabatová
Moravské zemské hnutí x Pavel Trčala
Trikolora x Richard Novák
Národ Sobě x Oldřich Duchoň
Marek Hilšer do Senátu x Lukáš Berta
PRO Zdraví x Bohuslav Chalupa
Zdroj: volby.cz a informace od stran či kandidátů