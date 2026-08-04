Ve volebním obvodu Vyškov podali přihlášku do Senátu tři kandidáti

Autor: ČTK
  17:58aktualizováno  17:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Do senátních voleb ve vyškovském obvodu podali přihlášku tři kandidáti, sdělil ČTK mluvčí Vyškova Michal Kočí. Doposud se vědělo o čtyřech kandidátech, svého nominanta ale nakonec nebude mít SPD, řekl dnes ČTK zastupitel Vyškova Libor Bláha. Termín pro podání přihlášky uplynul dnes v 16:00. Před šesti lety na Vyškovsku kandidovalo pět lidí. Vítězem se stal dětský lékař a onkolog Karel Zitterbart za hnutí STAN. Letos ale kandiduje v brněnském obvodu.

Mezi kandidáty je jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), hnutí ANO nominovalo zdravotní sestru z Masarykova onkologického ústavu v Brně Petru Absolonovou. Hnutí SPD dříve avizovalo, že do voleb vyšle válečného veterána Jiřího Masaříka, nakonec však kandidovat nebude. Kandidátem Přísahy je starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr.

V roce 2020 přihlášku podalo šest kandidátů, jedna však nebyla schválena, uvedl mluvčí. Kandidovalo tedy pět lidí. Ve druhém kole voleb těsně porazil lékař Karel Zitterbart za hnutí STAN architekta Jaroslava Klašku z KDU-ČSL. Získal lehce přes 50 procent hlasů.

Přehled kandidátů v obvodu 57 Vyškov:

Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020

KDU-ČSL Jan Grolich Jaroslav Klaška

STAN x Karel Zitterbart

ANO Petra Absolonová Lubomír Wenzl

SOCDEM x Ivo Bárek

SPD x Libor Bláha

Přísaha Jaroslav Fládr x

Zdroj: volby.cz a informace od stran či kandidátů

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