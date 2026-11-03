Ve vyřezávaném betlému ve Vyškově i letos přibudou nové figury, zřejmě poslední

Ve vyřezávaném betlému ve Vyškově i letos přibydou nové figury, zřejmě poslední. Půjde o tanečníky, děti a kůzlata. Završí se tím čtvrtá etapa rozšiřování uměleckého díla, kdy další přidávání figur by už mohlo narušit jeho harmonii. Vyškov o tom informoval na svém webu. Město betlém buduje od roku 2015.
"Jednotlivé figury a prvky mají dostatek prostoru, vzájemně se doplňují a celek zůstává dobře čitelný. Místo pro letošek doplní dva tanečníci, tři děti a dvě kůzlata,“ popsal závěrečnou etapu místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).
Autor betlému Tomiš Zedník na nové figury vybíral vyschlé lipové fošny na konci září. Právě lipové dřevo je mezi řezbáři oblíbené pro svou jemnou, rovnoměrnou strukturu a dobrou opracovatelnost. "Vycházím z návrhů, které vznikly už před pěti lety. Figury si podle nich nejprve překreslím, nahrubo vyřežu jejich tvar a postupně skládám a lepím jednotlivé díly, ze kterých následně odebírám další materiál. Pak už přicházejí na řadu dláta a palice, kterými vznikají základní tvary, a nakonec menší dláta pro detailní řezbu. Každý rok si navíc dávám nějakou malou výzvu – letos zkusím tanečníky obléct do hanáckých krojů,“ popsal umělecký řezbář a sochař.
Také podle něj letošní etapa představuje přirozenou tečku za postupným rozšiřováním. "V této podobě betlém působí kompaktně a harmonicky, jednotlivé výjevy mají prostor vyniknout. Pokud se domluvíme na dalších úpravách, půjde spíš o drobnější doplňky a prvky, které pomohou scénu ještě víc oživit a sjednotit. Na řadě je tak především údržba a průběžné opravy. Přeci jenom už se některé postavy na náměstí objevují od roku 2015,“ uvedl umělec.
Obyvatelé i návštěvníci města mohou obdivovat betlém v adventním čase od roku 2015. Figur je v betlému několik desítek, jde například o muzikanty, anděly, řemeslníky či děti. Čítá ale další prvky jako hlavní budova, chlévy, mostek či domky pro řemeslníky.