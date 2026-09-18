Ve Vyškově nastoupilo do výcviku rekordních 821 rekrutů

Autor: ČTK
  12:45aktualizováno  12:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků. Mezi nováčky je 572 vojáků z povolání, 156 příslušníků aktivní zálohy, 86 účastníků dobrovolného vojenského cvičení a sedm příslušníků speciálních sil. ČTK to dnes řekl mluvčí akademie Martin Kresta.

Obvyklý počet rekrutů bývá o stovky nižší, nejnižší bývá v zimních termínech nástupů. Loni v září nastupovalo podle Kresty kolem 460 rekrutů, letos jde tedy meziročně o dvojnásobný počet. Takto vysoký počet rekrutů podle Kresty odráží především výrazný nárůst zájmu o službu v armádě. "Souvisí například se zlepšujícími se podmínkami pro vojáky, ať už jde o platové podmínky, ubytování nebo celkovou péči o personál. Zároveň ale vnímáme, že svou roli hraje i bezpečnostní situace ve světě,“ uvedl Kresta.

Podle mluvčího je zájem veřejnosti patrný zejména u aktivní zálohy a dobrovolných forem přípravy. "Především u aktivní zálohy a dobrovolných vojenských cvičení vidíme rostoucí zájem lidí být připraveni na případné mimořádné situace, ať už by šlo o krizové situace nebo v krajním případě i ozbrojený konflikt,“ doplnil Kresta.

První den nástupu představuje pro akademii náročnou organizační i personální zkoušku. Nováčci musí v krátkém čase projít administrativními a zdravotnickými úkony, převzít výstroj a materiál a ubytovat se. "Vzhledem k rekordnímu počtu nastupujících byla prioritně pro nové vojáky využita většina ubytovací kapacity," doplnil mluvčí.

Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup do svých řad bude pokračovat i v nadcházejícím období, kdy mohou počty v dalších termínech dosahovat až 900 rekrutů. "V listopadu očekáváme další velmi silný nástup. Uvidíme tedy, jestli bude zářijový rekord překonán. Zatím je ale 821 vojáků jednoznačně největším nástupem, jaký Vojenská akademie ve Vyškově v novodobé historii zažila,“ uzavřel Kresta.

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