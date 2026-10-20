Ve Vyškově podepsali koaliční smlouvu, pokračuje koalice ODS a lidovců

Ve Vyškově podepsali koaliční smlouvu zástupci ODS a lidovců, uskupení Volby pro město, VY a Našeho Vyškova. Ve funkci starosty bude pokračovat Karel Jurka (ODS), který stál v čele společné kandidátky nazvané ODS a Lidovci. Jurka o podpisu smlouvy dnes informoval ČTK. O pokračování dosavadní koalice její zástupci informovali po volbách.
Zastupitelstvo má 27 členů, koalice má 16 hlasů, potřebných pro většinu je 14. Prvním místostarostou zůstane Roman Celý (KDU-ČSL), místostarostou zůstane i Karel Goldemund (VY) a nově jím bude Radim Jankovič (Volba pro město).
Jankovič se přitom do zastupitelstva nedostal, protože ho ve volbách přeskočili tři kandidáti. Aby mohl funkci ve vedení města převzít, uvolil mu místo zvolený zastupitel a dosavadní místostarosta Josef Kachlík.
Ustavující zasedání zastupitelstva je předběžně naplánované na středu 4. listopadu. "Před volbami jsme jasně říkali, že pokud pro pokračování spolupráce získáme dostatečnou podporu od voličů, chceme na společnou práci navázat. Výsledek voleb nám takovou možnost dal a povolební jednání ukázala, že o ni mají zájem všichni dosavadní partneři. Komunální politika je právě i o schopnosti najít většinovou shodu a převzít společně odpovědnost za další směřování města," uvedl dříve Jurka.
V devítičlenné městské radě bude mít společná kandidátka ODS a lidovců tři zástupce, zbývající subjekty po dvou členech.
"Pro další rozvoj Vyškova uděláme maximum. Všichni budeme mít kompetence v oblastech, kterým rozumíme. Čeká nás hledání programových průniků a rozdělení jednotlivých gescí. Novinkou bude větší zapojení Blanky Mikulkové, která bude mít jako neuvolněná radní na starosti konkrétní oblasti. Chceme jí svěřit větší díl odpovědnosti a dát jí výraznější roli v každodenním fungování města," uvedl starosta. Mikulková je lídrem koaličního uskupení Náš Vyškov.
Voleb se ve Vyškově zúčastnilo 44,37 procenta voličů. Vyhrálo ANO, získalo osm mandátů a skončilo v opozici stejně jako Transparentní Vyškov se třemi mandáty. Uskupení Patrioti pro Vyškov zůstalo pod pětiprocentní hranicí a zastoupení v novém zastupitelstvu nezískalo.