Ve Vyškově pokračuje obnova zámecké zahrady, pracuje se na cestní síti

Ve Vyškově pokračuje obnova zámecké zahrady, která by měla být hotová letos v létě. Práce za 49,6 milionu korun začaly loni na podzim a zatím postupují podle plánu. V současnosti dělníci staví síť cest, uvádí město na webu. Podle radnice má místo v budoucnu nabídnout moderní odpočinkovou zónu nedaleko centra, která bude odpovídat historickému významu místa.
Obnova zámecké zahrady respektuje její historický půdorys a inspiruje se světově známými zahradami podobného charakteru, kupříkladu Tuilerijskými zahradami v Paříži. "Pařížský veřejný park je sice nesrovnatelně větší, nabízí nicméně pestré vyžití pro celou rodinu. A je neustále v obležení lidí. Od samého začátku, kdy jsme nad podobou místa začali intenzivněji diskutovat, platilo, že chceme Vyškovanům i návštěvníkům města nabídnout důvod, proč do zámecké s celou rodinou vůbec vyrazit," uvedl místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).
Stavební firma v současnosti buduje cesty. "V případě pěších tras zvolili architekti diagonální prvky, které zahradu rozčlení a návštěvníkům nabídnou řadu možností, kudy se vydat. V uplynulých týdnech proběhlo po celé ploše odstraňování původních mlatových cest, které nahradí nové. Zejména spodní část zahrady pak vyžaduje vyrovnání terénu. Celkové převýšení v zámecké zahradě je až šestimetrové," popsal Celý.
Stavbaři také upravili kanalizaci kvůli zprovoznění bývalého domku zahradníka a položili chráničky pro kamerové a zvukové zabezpečení. Investice počítá také s výsadbou dřevin, které doplní současné volně rostoucí stromy. Do záhonů zahradníci zasadí také víc než 5000 trvalek a přes 18.000 cibulovin.
Zajímavostí při obnově parku byl nález žárového hrobu ze střední doby bronzové, který byl v kořenech jednoho ze stromů. Jeho součástí bylo i několik keramických nádob a bronzových ozdob. Podle města se i přes tento nález práce v zahradě nezpozdí.
Vyškovská zámecká zahrada dosáhla největšího rozmachu ve druhé polovině 17. století za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Spolu se zámkem sloužila jako jeho hlavní reprezentační sídlo v době, kdy obnovoval Květnou zahradu v Kroměříži. Právě s tou pojí vyškovskou zámeckou zahradu i autor obou konceptů Giovanni Pietro Tencalla. Z té doby pochází také sedmiarkádová lodžie a vstupní brána.