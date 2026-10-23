Česká armáda plánuje příští rok podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) nabrat 3550 nových vojáků. Letos armáda původní náborový plán 2250 rekrutů výrazně překročila, splnila ho na více než 160 procent. Jde o nejsilnější náborový ročník od začátku profesionalizace armády, řekl dnes ministr ČTK a Českému rozhlasu na slavnostní přísaze nových vojáků ve Vyškově.
Letos armáda podle ministra dosud zrekrutovala 3750 profesionálů, kteří buď nastoupili, nebo obdrželi rozhodnutí o přijetí. Celkově by podle projekcí mohlo do konce roku do armády vstoupit přes 3800 nováčků, přibýt by mělo také 1100 až 1200 příslušníků aktivní zálohy.
Pro příští rok si rezort stanovil cíl přijmout 3550 rekrutů. Podle Zůny je záměr plně zajištěný i v návrhu rozpočtu. "Máme plán 3550 nových rekrutů a máme ho i finančně pokrytý z hlediska mzdových požadavků. Jsme na to kompletně připraveni včetně valorizace platů a benefitů pro vojáky," upřesnil ministr.
Zvýšený nábor souvisí mimo jiné s generační obměnou. Mnoho vojáků, kteří do armády nastoupili při jejím přechodu na plně profesionální model před čtvrtstoletím, postupně odchází do důchodu nebo ukončuje služební poměr. Vedení rezortu se proto zaměřuje i na omlazení armády.