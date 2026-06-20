Ve Znojmě hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900.000 Kč

Ve Znojmě–Příměticích dnes odpoledne hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900.000 korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Událost se obešla bez zranění. Na webu hasičů o tom informoval mluvčí Petr Příkaský.
Hasiči k požáru vyjížděli po 12:30. "Po příjezdu na místo zjistili, že plameny zasáhly zemědělský lis a současně se požár rozšířil také na okolní pole o rozloze přibližně 30 krát 30 metrů. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce a soustředili se na rychlé zastavení šíření ohně do okolního porostu," uvedl mluvčí
Požár se podařilo lokalizovat ve před 13:00, plně jej hasiči zlikvidovali asi o půl hodiny později. Mluvčí uvedl, že díky rychlému zásahu se oheň nerozšířil na větší plochu ani na další techniku v okolí. Hasiči zásahem uchránili hodnoty ve výši 200.000 korun.