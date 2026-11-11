Krajský soud zamítl i druhou žalobu na komunální volby ve Znojmě

Krajský soud v Brně dnes zamítl i druhou žalobu na letošní obecní volby ve Znojmě. Obě podal Jan Bence, jenž byl na kandidátce neúspěšného uskupení Znojmo lidem. Získalo dvě procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostalo. První rozhodnutí je na úřední desce, druhé zatím nikoliv a výsledek je zřejmý pouze z tabulky. Ustavující zastupitelstvo by se mělo podle mluvčí města Petry Šulákové sejít pravděpodobně v pondělí 23. listopadu, definitivně však bude o termínu jasno až ve čtvrtek, řekla ČTK.
Na koalici ve Znojmě se domluvily strany Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. Staronovým starostou se má stát František Koudela z ODS. Tyto tři strany tvořily koalici od léta 2024, kdy se vedení města změnilo a vypadly z něj ANO a SPD.
Bence v první z žalob uváděl, že kandidát uskupení Znojmo lidem Hynek Blaha před volbami nabízel voličům práci a zakázky, pokud budou pro stranu hlasovat. Proto strana Blahu z kandidátky těsně před volbami stáhla. Bence se dožadoval, aby soud zjistil rozsah jednání a jeho vliv na výsledek voleb.
Soud na základě porovnání získaných hlasů a hlasů potřebných k zisku mandátů konstatoval, že Blahovo jednání nemohlo mít na výsledek voleb vliv "ani v nejextrémnější myslitelné situaci". Zároveň uvedl, že ani Blahovo odvolání z kandidátní listiny nemohlo volby ovlivnit.
Co je obsahem druhé z žalob a jaké je odůvodnění soudu, není zatím zřejmé.