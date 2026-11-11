Ve Znojmě pokračuje dosavadní koalice, starostou bude dál Koudela z ODS

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici dnes podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. Koalice bude mít 21 mandátů v zastupitelstvu o 31 členech, informovalo město na facebooku. Ve funkci bude pokračovat starosta František Koudela (ODS), nové vedení zastupitelé zvolí na ustavujícím zasedání v pondělí 23. listopadu.
Ve spolupráci budou pokračovat dosavadní koaliční partneři, v říjnu podepsali memorandum o spolupráci. Tyto tři strany tvořily koalici od léta 2024, kdy se vedení města změnilo a odešly z něj ANO a SPD. "Děkuji všem partnerům za dosavadní jednání a ochotu hledat společnou řeč. Věřím, že i přes rozdílné názory dokážeme táhnout za jeden provaz tam, kde jde o budoucnost našeho města," uvedl na facebooku Koudela.
"Posty místostarostů obsadí Jakub Malačka, Jiří Kacetl a Jiří Padalík. Dalšími členy rady města budou Pavel Jajtner, Libor Šťasta, Vlastimil Tima, Filip Steiger a Ladislava Rivolová," uvedli zástupci stran.
Spolu získalo v letošních volbách 27,72 procenta hlasů a deset mandátů. Na druhém místě skončilo hnutí ANO se ziskem 24,2 procenta hlasů a osmi mandátů. Třetí Naše Znojmo vedené místostarostou Jakubem Malačkou má rovněž osm křesel. Starostové pro Znojmo místostarosty Jiřího Kacetla získali tři mandáty. Dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD.