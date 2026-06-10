Ve Znojmě se otevřela výstava Tváře města Znojma, připomíná staletou historii

Ve Znojmě se dnes jako součást celoročních oslav 800 let od povýšení na královské město otevřela výstava s názvem Tváře města Znojma. Lidé mohou do 7. listopadu vidět například více než 500 let starý hedvábný prapor města, originál listiny z roku 1226 i další listiny a rukopisy, které se budou po dobu trvání výstavy obměňovat. Výstava chce ukázat znojemskou historii jako živý organismus, který se měnil se staletími, uvedl v tiskové zprávě kurátorský tým z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Výstava je v Domě umění na Masarykově náměstí a je rozčleněná do šesti tematických celků. "Návštěvníci se projdou Znojmem jako městem kamene, architektury a času, práv a městské moci, práce a hospodářství, vzdělání a víry, osobností a umění i válek a obětí. Každý z okruhů nabídne historický kontext a výrazné předměty, které dokládají konkrétní podobu městského života," uvedli kurátoři.
K nejcennějším patří prapor města Znojma z roku 1523, který se podařilo zrestaurovat a veřejnost jej uvidí poprvé. Mimořádné jsou také více než dvoumetrové barokní hodinové ručičky z radniční věže, znojemská orlice ve dřevě, keramická miska z dílny Keller Znaim, socha anděla ze zničeného kostela při minoritském klášteře, malovaný střelecký terč Vincenze Glasnera nebo kostra paže plukovníka Karla Kopala, jež mu byla amputována po bitvě u Vicenzy roku 1848. Jde o soubor artefaktů a archiválií z různých paměťových institucí, které jsou standardně uchovávané v depozitářích ukryté před zraky veřejnosti.
Listina z roku 1226 není ta, kterou král Přemysl Otakar I. povýšil Znojmo na královské město, ale jde o doklad zachycující výměnu majetku mezi králem a Louckým klášterem. Pro dějiny města má zásadní význam v tom, že jde o nejstarší dochovaný písemný doklad, v němž se Znojmo objevuje už jako založené město. Kvůli své mimořádné hodnotě a citlivosti bude vystavena pouze krátce, a to od 11. do 20. června.
"Chtěli jsme ukázat, že Znojmo nejsou jen slavná data, významné stavby a známá jména. Město tvoří také každodenní práce, rozhodnutí, víra, konflikty, hrdost i paměť jeho obyvatel. Díky spolupráci s dalšími institucemi můžeme návštěvníkům představit i vrstvy příběhu, které obvykle zůstávají skryté," uvedli kurátoři.