Ve Znojmě si lidé mohou vybrat z devíti kandidátek, Solařová (ANO) lídryní není

Lidé ve Znojmě si budou v říjnových komunálních volbách vybírat z devíti kandidátek. Je to o dvě méně než před čtyřmi lety. Starosta František Koudela je lídrem hnutí Spolu, které spojuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Před čtyřmi lety kandidovala TOP 09 ve Znojmě samostatně a neuspěla. Bývalá starostka Ivana Solařová z ANO, jejíž koalice padla v půlce volebního období, lídryní není. Kandiduje na druhém místě za Stanislavem Palšou, který minule neúspěšné kandidoval za Přísahu Roberta Šlachty. Vyplývá to z údajů na webu Volby.cz.
Ve Znojmě, stejně jako v dalších městech, jde do voleb méně zástupců tradičních stran a kandidují v nich různá místní hnutí, avšak s lidmi, kteří bývali členy například sociální demokracie, komunistické strany či Pirátů. Na mnoha kandidátkách jsou částečně noví lidé, což politici zdůvodňují tím, že chtějí vnést do místní politiky "čerstvou krev".
Na kandidátce Spolu je část nových tváří, na třetím místě je Jiří Padalík. Ten byl naposledy dvojkou Znojmáků, avšak mandátu se vzdal kvůli tomu, že jeho strana mířila do koalice s ANO a SPD.
Naše Znojmo vede nadále dosavadní místostarosta Jakub Malačka. Na šestém místě kandidátky je Jan Šťastník, který byl před čtyřmi lety zvolený za ANO, avšak záhy po volbách se stal nezařazeným zastupitelem, protože se nechtěl podílet na koalici s SPD. Později se stal součástí současné koalice.
Hnutí Pro Znojmo nyní kandiduje pod hlavičkou Starostové pro Znojmo. Lídrem zůstává současný místostarosta Jiří Kacetl.
Hnutí ANO má kromě lídra v první desítce až na výjimky současné zastupitele. Na osmém místě je plavecký trenér Jiří Kyněra, který kandiduje i do Senátu.
Loni se ve Znojmě rozštěpilo hnutí SPD, lídryní zůstala Petra Svedíková Vávrová. Vlastní hnutí Znojmo lidem založila Růžena Šalamonová, která v minulosti kandidovala za Zemanovce. Na třetím místě kandidátky Znojmo lidem je člen Svobodných a zastupitel zvolený naposledy za Znojmáky Bert Bartas.
Znojmáci se letos jmenují Hlas Znojmáků, lídryní zůstala Bohumila Beranová. Znojemští Piráti, kteří se do zastupitelstva před čtyřmi lety těsně nedostali, mají za lídra opět Pavla Nevrklu a zvolili si název Znojmo jsi ty! O hlasy voličů se bude 9. a 10. října ucházet rovněž hnutí Domov je Znojmo, které před čtyřmi lety získalo 1,54 procenta hlasů. Letos se voleb neúčastní Přísaha či Znojemská koalice, ve které byli někteří bývalí členové ČSSD či Zemanovců.