Ve Znojmě začíná výstava o relikviích a jejich úloze v křesťanské zbožnosti

Relikvie a jejich úlohu v křesťanské zbožnosti přibližuje výstava Corpora sanctorum: Svatá těla, která dnes začne v minoritském klášteře ve Znojmě. Návštěvníci uvidí relikviáře ze sbírky Jihomoravského muzea i předměty zapůjčené z církevních kolekcí. Výstava se věnuje také příběhům světců, kteří jsou po staletí spojeni se Znojmem, informovala mluvčí muzea Renata Hurníková.
"Relikvie dnes mohou působit jako něco tajemného a našemu každodennímu světu velmi vzdáleného. Po staletí však byly přirozenou součástí života lidí a jejich vztahu k víře, smrti i naději. Výstavou chceme ukázat nejen krásu a rozmanitost relikviářů, ale především příběhy, které se za těmito předměty skrývají. Řada z nich je navíc bezprostředně spjata se Znojmem a jeho historií," uvedl historik Jihomoravského muzea a kurátor výstavy Petr Eckl.
Výstava připomene svatého Olympia, římského mučedníka ze 3. století, jehož tělo připutovalo do Znojma před 400 lety. Po ničivé morové epidemii roku 1680 se stal spolu se svatými Mikulášem, Šebestiánem, Floriánem, Rochem, Rosálií a Janem Nepomuckým jedním z patronů města. Pozornost si podle muzejníků zaslouží také relikviář svatého Mikuláše, hlavního znojemského ochránce. Obsahuje kousek látky namočené do zvláštní olejovité tekutiny spojované s ostatky světce v italském Bari.
Úcta k relikviím neboli ostatkům svatých patří k nejstarším projevům křesťanské zbožnosti. Za relikvie přitom nejsou považovány pouze tělesné ostatky světců, ale také předměty spojené s jejich životem nebo smrtí.
Kult relikvií dosáhl největšího rozmachu ve středověku. Jejich shromažďování se u vyšších vrstev stalo sběratelskou vášní. Pozoruhodnou kolekci vytvořil také Karel IV. Reformace v 16. století přinesla kritiku kultu relikvií, zatímco katolická církev jej na Tridentském koncilu obhájila a zároveň zavedla přísnější dohled nad pravostí ostatků.
Nový rozkvět zájmu o svatá těla přineslo baroko. Relikvie se ukládaly do bohatě zdobených monstrancí, medailonů, prstenů, škapulířů či klášterních prací. Vystavována byla celá těla světců v prosklených rakvích. Relikvie nejsou jen historickým fenoménem. Dodnes zůstávají součástí katolické a pravoslavné spirituality. Pro věřící jsou připomínkou konkrétních světců, lidské pomíjivosti a křesťanské naděje na vzkříšení.