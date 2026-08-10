Vědci poprvé popsali, jak začíná pronikání echoviru 18 do buňky

Vědci odhalili, jak echovirus 18, který patří do skupiny enterovirů, vypouští do buněk svou genetickou informaci. Studie, na které pracoval tým z institutu CEITEC Masarykovy univerzity s norskými kolegy, přináší dosud nevídaný pohled na počáteční fázi virové infekce v podmínkách blízkých přirozenému prostředí buňky. Publikoval ji časopis PNAS, informovala dnes ČTK mluvčí CEITEC Halina Jílková.
Virus neuvolňuje svou RNA malým otvorem v proteinovém obalu, jak se dlouho předpokládalo. Místo toho se jeho proteinový obal částečně rozpadne a vytvoří velký otvor, kterým virová genetická informace uniká do hostitelské buňky. Detailní porozumění mechanismu by v budoucnu mohlo přispět k vývoji látek, které zabrání enterovirům infikovat buňky.
Enteroviry způsobují různá onemocnění od nachlazení a střevních infekcí až po závažné neurologické choroby. Echovirus 18 je známý především jako původce meningitidy a encefalitidy u dětí.
Dlouho existovaly dvě hlavní teorie, jak podobné viry dopravují svou RNA do buněk. Jedna předpokládala, že genom opouští kapsidu, tedy bílkovinné pouzdro, malým otvorem. Druhá naznačovala, že genom uniká z částečně rozpadlých kapsid, kterým chybí pentamery kapsidových proteinů – stavební bloky kapsidy.
"Oba modely ale vycházely z experimentů s virovými částicemi studovanými mimo živou buňku. My jsme chtěli jít o krok dál a zjistit, co se během infekce skutečně děje přímo uvnitř buňky," uvedla první autorka studie Liya Mukhamedova z CEITEC Masarykovy univerzity.
Pomocí kryoelektronové mikroskopie, která umožňuje zobrazovat biologické struktury ve vysokém rozlišení, vědci přímo v infikovaných buňkách pozorovali jednotlivé částice echoviru 18. Zjistili, že prázdné virové částice postrádají část své kapsidy. Právě vzniklým otvorem virus uvolňuje svou RNA.
Studie také objasnila úlohu receptoru FcRn, molekuly na povrchu buněk, kterou enteroviry využívají ke vstupu do buněk. "Infekce je složitý proces, během něhož enterovirové částice reagují na řadu interakcí s buněčnými strukturami. Navázání echoviru 18 na buněčný receptor FcRn vyvolá změny ve struktuře viru, které jej připraví na uvolnění genomu,“ vysvětlil vedoucí výzkumné skupiny strukturní virologie Pavel Plevka.