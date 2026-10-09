Vědci testují šetrnou metodu čištění vody pomocí světla a močoviny

Vědci testují metodu čištění vody pomocí světla a močoviny. Výsledky jsou zatím slibné, nyní chtějí výzkumníci zjistit, zda by metoda fungovala také na mikroplasty. Výsledky výzkumu odborníků z institutu CEITEC Vysokého učení technického v Brně (VUT) publikoval vědecký časopise Sustainable Materials and Technologies. Podílely se na něm také další vědecké týmy z Brazílie a Kolumbie.
Močovina je organická látka, která se v přírodě běžně vyskytuje. Díky tomu je široce dostupná. Její další úpravou vědci získají sloučeninu uhlíku a dusíku, kterou lze využít k fotokatalýze.
"Naše sloučenina tedy slouží jako katalyzátor, který je aktivovaný dopadajícím světlem. Díky tomu se začnou uvolňovat látky, které likvidují nečistoty přítomné ve vodě," uvedla v tiskové zprávě Daina Arenas Buelvasová, která výzkum vedla.
Nová metoda by oproti současným postupům znamenala výrazný posun. K čištění vody se totiž obvykle využívají filtry, které nečistoty zachycují. Následně je potřeba filtry vyjmout a zachycené látky zlikvidovat.
Sloučenina uhlíku a dusíku vytvořená z močoviny však při styku se světlem škodliviny jak zachytí, tak rozloží. V laboratorních testech to dokázala s účinností až 97 procent.
Vědci si účinnost grafitického nitridu uhlíku, jak zní název použité sloučeniny uhlíku a dusíku, ověřili ve vodě znečištěné methylenovou modří. Plánují další výzkumy a pokusy. "Chci zjistit, zda je možné využít fotokatalýzu u grafitického nitridu uhlíku i k odstraňování mikroplastů. Zatím jsme ale teprve na začátku," doplnila vědkyně, která do Česka přišla z Kolumbie.