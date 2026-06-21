Vědci vyvíjejí systém s AI technologií pro přesné mapování stavu lesa

Technologie umělé inteligence by v budoucnu mohla pomoct z fotek velmi podrobně analyzovat stav lesů. Nástroj, na jehož vyvíjení se podílí tým vědců z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu, propojuje drony, laserové skenování objektů, umělou inteligenci a pokročilé modely růstu lesních porostů. Výsledkem má být systém schopný vyhodnocovat stav lesa na úroveň jednotlivých stromů a současně předvídat jeho budoucí vývoj v podmínkách měnícího se klimatu. Výzkumný ústav pro krajinu o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
Informace o počtu stromů, jejich objemu, zdravotním stavu nebo druhovém složení jsou klíčové pro plánování těžby, ochranu lesa i dlouhodobou péči o krajinu. Tradiční metody vyžadují rozsáhlou práci v terénu a často jsou časově i finančně náročné.
Vědci proto pracují na nástroji, který kombinuje data z dronu, pozemního systém laserového skenování - LiDARu a pokročilých algoritmů strojového učení. Díky tomu bude možné podle nich získávat detailní informace o lesních porostech rychleji, přesněji a ve výrazně větším rozsahu než dosud.
"Lesy dnes čelí bezprecedentním výzvám spojeným se změnou klimatu, suchem, kůrovcovými gradacemi, což vše vede k výrazné a urychlené proměně českých lesů. Kvalitní a aktuální data jsou nezbytným předpokladem pro odpovědné rozhodování," uvedl spoluřešitel projektu za Výzkumný ústav pro krajinu Martin Krůček. Projekt Forestum.ai podle něj přináší možnost získávat tyto informace automatizovaně a s dosud nevídanou přesností.
Vyvíjený systém bude obsahovat sedm specializovaných digitálních modulů. Ty umožní například automatické určování dřevní zásoby, identifikaci jednotlivých stromů, rozpoznávání dřevin na úroveň rodu nebo detailní analýzu korun stromů. Významnou inovací bude také propojení dat z různých zdrojů. Algoritmy dokážou přiřadit koruny identifikované z leteckých snímků ke konkrétním kmenům zachyceným laserovým skenováním. Díky tomu bude možné přesně určit objem dřeva jednotlivých stromů i celých porostů.
Jednou z nejambicióznějších částí projektu jsou růstové simulace lesních porostů. Systém podle vědců bude schopen modelovat vývoj lesa po jednotlivých letech až do roku 2100. Využívat přitom bude klimatické scénáře předpokládající různé varianty budoucího vývoje klimatu.
"Nejde pouze o to zjistit, jak les vypadá dnes. Stejně důležité je porozumět tomu, jak se bude vyvíjet v příštích desetiletích," doplnil Jakub Kašpar, který ve Výzkumném ústavu pro krajinu vede vývoj predikčního modulu. Právě kombinace detailních dat z terénu a procesních modelů růstu podle něj umožní vytvářet kvalifikované scénáře budoucího vývoje lesních ekosystémů a podpořit jejich adaptaci na klimatickou změnu.