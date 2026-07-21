Vědci z Brna hledají genotypy hrachu odolného proti kořenovému vadnutí

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity letos začali zkoumat možnosti tvorby nových genotypů hrachu. Tato rostlina bohatá na bílkoviny totiž čelí rostoucí hrozbě kořenového vadnutí, což významně snižuje výnosy. V pětiletém projektu se budou snažit vyšlechtit nové odrůdy, které budou odolné vůči patogenům, jež způsobují zmíněnou chorobu, uvedla v tiskové zprávě mluvčí univerzity Karolína Podborská.
Hrách je jednou z klíčových zemědělských plodin. Jde nejen o důležitou lidskou potravinu a o krmivo pro zvířata, ale i o perspektivní surovinu pro výrobu biomasy a bioplastů. Cílem výzkumu nazvaného PeaBreed je vytvořit genetické základy pro šlechtění nových odolnějších odrůd. "Chceme identifikovat konkrétní geny a markery odolnosti, které šlechtitelům umožní urychlit vývoj odrůd schopných lépe čelit změnám klimatu a výzvám, jakými je právě kořenové vadnutí," uvedl koordinátor projektu Martin Černý z Agronomické fakulty.
K přesné identifikaci odolných genotypů využívá výzkumný tým nejmodernější omické přístupy (způsob zkoumání živých organismů, kdy se místo jednoho genu sleduje tisíce molekul zároveň), kterými jsou genomika, proteomika (zabývá se studiem bílkovin) a metabolomika (zkoumá metabolity v buňkách). Díky nim může detailně sledovat, jak rostliny hrachu reagují na patogeny způsobující kořenové vadnutí. "Projekt představuje most mezi základním výzkumem a praktickým zemědělstvím a přináší inovativní řešení pro udržitelné hospodaření v měnících se klimatických podmínkách," uvedl Černý.