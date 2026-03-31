Vědci z MU nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství znečištění ve vodě až o 95 procent. Univerzita o tom dnes informovala na svém webu.
Univerzita obnovuje více než 500 hektarů ohrožených mokřadů v zemědělské krajině jižní Moravy v projektu LIFE in Salt Marshes. V něm se kromě podpory biodiverzity a zlepšení podmínek pro chráněné druhy nově zaměří právě i kvalitu vody, která do těchto území přitéká. Problémem jsou mimo jiné pesticidy.
"Pesticidy jsou toxické zejména pro vodní organismy. Ve vysokých dávkách způsobují úhyn, v nižších dávkách poškození, které znemožňuje reprodukci a přežití populací. Většina čistíren odpadních vod dnes nedokáže tyto látky odstranit. Instalací biofiltrů můžeme výrazně omezit vstup znečištění do cenných chráněných území," uvedla vedoucí projektu z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Marie Kotasová Adámková.
Ve vybraných lokalitách vědci monitorují hladinu podzemní vody, přítoky a kvalitu vody a navrhují konkrétní opatření. Nejvíce se podle nich uplatní vytvoření ochranné zatravněné zóny mezi zemědělsky využívanou půdou a chráněným mokřadem.
"Na čtyřech z deseti projektových lokalit s bodovým zdrojem znečištění instalujeme biofiltry, ve kterých voda pomalu protéká filtračním substrátem. Filtraci zajišťují bakterie a fyzikální vlastnosti materiálu. Biofiltry mohou snížit množství dusičnanů a fosforečnanů ze zemědělského a komunálního znečištění až o 90 až 95 procent a obsah pesticidů o 70 až 90 procent," uvedl Antonín Zajíček, člen týmu Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy, který je partnerem projektu.
Projekt trvá od roku 2023 do roku 2029. Rozpočet činí 4,74 milionu eur (asi 116 mil. Kč).