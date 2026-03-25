Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita u netopýrů. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity. V tiskové zprávě to dnes oznámila mluvčí školy Soňa Šmahelová.
Jde svým způsobem o náhodný objev. Vědci se zprvu zabývali reprodukčními parametry u netopýrů. Mezi spermiemi netopýra pestrého při tom našli vývojové stadium parazita, takzvané mikrofilárie.
"V rámci navazující rozsáhlejší studie jsme pak našli dospělce tohoto parazita v dutině břišní, hrudní, ale i děloze březí samičky netopýra pestrého," uvedl vedoucí týmu Jiří Pikula.
"Analýzou vzorků krve a ektoparazitů sbíraných od různých druhů netopýrů v širší geografické oblasti jsme zjistili, že diverzita těchto parazitů cirkulujících v populaci netopýrů je podstatně vyšší a že zde budou pravděpodobně další nepopsané druhy," doplnil Pikula.
Netopýr pestrý se vyskytuje v horských oblastech, stepích, lesích, ale i v evropských a asijských městech, prakticky od Německa po Čínu. Filárie rodu Litomosa parazitují specificky u netopýrů. Dospělci - tencí červi dlouzí několik centimetrů - žijí v tělních dutinách, mikrofilárie cirkulují v krvi. Mezihostitelem je hmyz.
Vědci z Veterinární univerzity už objev zužitkovali ve čtyřech studiích v renomovaných časopisech.