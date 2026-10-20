Vědci z VUT zkoumají, jak z dálnice bezpečně odvést vodu při velkém převýšení

Vědci z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT) navrhují mimořádný prvek kanalizace pro připravovaný úsek Pražského okruhu. Takzvaným spadištěm bude dešťová voda padat do Vltavy z výšky 80 metrů pomocí řízeného víru. Výzkumníci kvůli němu před budovou fakulty postavili sedm metrů vysoký fyzikální model. Škola o tom informovala v tiskové zprávě.
Kanalizační spadiště umožňuje bezpečně převést vodu mezi dvěma místy s výrazným výškovým rozdílem. Voda do něj přitéká ve vyšší úrovni, klesá svislou šachtou a pokračuje do navazující kanalizace. Konstrukce spadiště zajišťuje, aby voda při pádu nezpůsobovala nadměrné namáhání nebo poškozování potrubí.
Tým z FAST VUT pod vedením Michala Žoužely navrhuje řešení pro úsek okruhu mezi Ruzyní a Suchdolem. Vodu z dálnice, které může být až 6500 litrů za sekundu, bude odvádět do Vltavy, která je přibližně o 80 metrů níž.
Přestože je spadiště vodní stavba, zásadní roli zde hraje i vzduch. Při pádu potrubím totiž voda s sebou stahuje značné množství vzduchu, který by po dopadu mohl způsobit nekontrolovatelné víření vody do všech stran.
"Základem navrhovaného řešení je vírové spadiště, které využívá přirozeného pohybu vody. Představte si, že odšroubujete a vypustíte láhev. Nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak to udělat, je vodu roztočit," vysvětlil Michal Žoužela.
Podobně bude fungovat i spadiště. Voda nejprve vstoupí do speciálně tvarované komory se spirálovitým půdorysem připomínajícím šnečí ulitu, která proud vody roztočí. Voda začne sestupovat svislou šachtou a díky odstředivým účinkům vířivého pohybu se drží při stěnách potrubí, zatímco jeho středem může proudit vzduch.
Po překonání přibližně osmdesátimetrového výškového rozdílu voda dopadne do takzvané vývarové komory, kde se její proudění zklidní. Teprve poté může pokračovat odpadní štolou směrem k Vltavě.
Řešení výzkumníci testují na sedm metrů vysokém hydraulickém modelu. Ten je zmenšenou podobou spadiště a lze v něm sledovat skutečné chování vody a ověřovat funkčnost jednotlivých částí.