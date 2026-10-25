Vědci zkoumají, jak vhodně podpořit ohrožené druhy v hospodářských lesích

Vědci zkoumají, jak lépe podpořit ohrožené druhy živočichů a rostlin v hospodářských lesích tím, že budou obnovovat vhodná stanoviště, která nebudou od sebe izolovaná. Jedná se o vhodné složení druhů stromů, o mokřady, prameniště, drobné toky, prosvětlené okraje lesů i prosvětlené plochy v porostu, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Karolína Podborská.
Univerzita je jedním z účastníků projektu, protože díky vlastnictví rozsáhlých lesů na sever od Brna má vhodné plochy pro experimenty. Dalšími výzkumnými plochami jsou ty, které spravuje Česká zemědělská univerzita v Praze a Lesní závod Konopiště.
Podmínky pro mnoho živočichů i rostlin se za desetiletí změnily, často k horšímu. Projekt se soustředí na obnovu některých stanovišť či prvků, které ohroženým druhům chybějí. "Biodiverzita lesů není dána pouze počtem druhů stromů. Důležitá je také pestrost prostředí, které les nabízí. Některé druhy potřebují staré a odumírající stromy, jiné otevřenější místa, vodu, mokřady nebo okraje lesa. Právě tyto rozdílné podmínky chceme v hospodářských lesích cíleně podporovat a ověřovat, jak mohou jednotlivá opatření fungovat v praxi," řekl Lumír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Křtiny, který je součástí Mendelovy univerzity.
Na základě výsledků má vzniknout dlouhodobá strategie, která umožní přenášet ověřené postupy do širší lesnické praxe. Součástí projektu bude rovněž rozvoj odborných kompetencí pracovníků v lesnictví a zvyšování informovanosti veřejnosti. Opatření mají být navržena tak, aby jejich biologický přínos byl co nejvyšší a současně byla zohledněna jejich praktická a ekonomická náročnost.
Výsledky by vědci měli mít na konci roku 2028. Měly by být využitelné kdekoliv v Česku.