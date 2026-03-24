Vědkyně z VUT vyvíjí elektronový mikroskop na bázi světla, získala na něj grant

Elektronový mikroskop na bázi světla LightEM vyvíjí od začátku letošního roku tým Andrey Konečné z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického (FSI VUT) v Brně a z CEITEC VUT. V pět let trvajícím projektu, na který se Konečné podařilo získat grant ERC CZ ve výši 36,8 milionu korun, chce tým mikroskop vyvinout a otestovat. VUT o tom informovalo v tiskové zprávě.
Výzkumný tým se bude zabývat vzájemnou reakcí elektronů a světla a mohl by do budoucna vyřešit některé z problémů a omezení klasické elektronové mikroskopie. “Snažíme se vylepšit elektronový svazek. To, co chceme udělat, je do mikroskopu 'střelit' intenzivním laserovým paprskem a elektrony ovlivnit pomocí světla. Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak se pomocí světla budeme snažit dělat takové laditelné brýle pro elektronový mikroskop a měnit způsob, jakým se standardně dělá optika v elektronovém mikroskopu,” uvedla Konečná.
Tento postup by měl přinést lepší rozlišení, nové zobrazovací techniky i možnost zkoumat dynamické procesy. "Díky světlu by rozlišení mělo být ještě lepší. Navíc bychom mohli zobrazovat i nějaké citlivé vzorky, u kterých je to běžně problematické. A taky bychom mohli zobrazovat děje v čase. Pomocí světla stimulovat vzorek, například ho zahřát, a následně se dynamicky dívat, co se tam děje," doplnila hlavní řešitelka projektu.
Upřesnila, že standardní elektronové mikroskopy využívají pro zobrazování a zaostřování elektronů na vzorek magnetické čočky, které mají vady omezující rozlišení mikroskopu. Nejlepší elektronové mikroskopy na světě kvůli tomu mají mnoho čoček, podobně jako v profesionálních fotografických objektivech, aby vady kompenzovaly a mohly tak dosáhnout atomárního rozlišení. To by elektronový mikroskop na bázi světla mohl pomoci změnit.
Mikroskop na bázi světla by bylo možné využít v různých oborech. "Díky možnosti světelné modulace elektronového svazku během experimentu bychom mohli zvládnout efektivněji zobrazovat citlivé vzorky, což je klíčové třeba pro biology. Nebo bychom mohli rychleji detekovat defekty v materiálech a polovodičových součástkách," dodala Konečná.
Práce na upraveném mikroskopu se rozběhly v lednu letošního roku. Za pět let by pak měl tým představit nejen modifikovaný elektronový mikroskop, ale také podpůrné výpočty či teoretické návrhy, kam by se dal vývoj ještě posunout.