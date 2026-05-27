Veletrh inovací Urbis se zaměří příští týden v Brně na odolnost měst a obcí

Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis, jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou mobilita, bezpečnost, energie, digitalizace, klima a udržitelnost a sociální inovace. Vystavovatelů bude dosud nejvíc, přes 160. Na tiskové konferenci to dnes řekl manažer akce z Veletrhů Brno Petr Maliňák.
Tento veletrh je podle něj specifický tím, že přijíždějí nejen vystavovatelé a návštěvníci, ale i desítky akademických pracovníků, zástupci měst a obcí či inovátoři.
"Jsou zde vlastně všichni, kteří se do ekosystému městských inovací zapojují. A potkávají se nejen na stáncích, ale také na konferencích, workshopech či při praktických ukázkách," řekl Maliňák. Veletrh se bude konat v pavilonu V, což je druhý největší výstavní prostor na brněnském výstavišti, akce se odehraje také na přilehlých plochách.
Na výstavišti rovněž, zatím relativně krátce, funguje živá laboratoř, tedy Living Lab. Letos by měly být vidět první výsledky. "V dalších letech už bychom měli výsledků vidět více," řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.
Součástí je řada konferencí a workshopů, vystoupit má zhruba 200 řečníků včetně zahraničních. Přijede několik zahraničních delegací včetně sedmi z různých středoafrických států. Jde o lidi, kteří mají ve svých státech na starosti dopravní problematiku a den před začátkem veletrhu se budou účastnit v Praze akce s názvem Africký den mobility. Konference se bude věnovat například čisté mobilitě, školám jako motoru rozvoje regionů či festivalům, které jsou důležitou součástí lokální ekonomiky.