Přednášky i klid na čtení. Kniha Brno láká na spisovatele, řeč bude též o zločinech

„Veletrh vznikl s vizí stát se klíčovou událostí v kulturním kalendáři Brna. Zakládá tradici předvánoční akce pro všechny milovníky literatury a současně chce být veletrhem, který akcentuje kontakt spisovatelů a čtenářů,“ říká Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio, které událost spolupořádá.
Pro letošní ročník se organizátorům podařilo úspěšně pozvat více než 120 hostů, kteří uvedou nové knihy nebo odprezentují různé tematické přednášky. Autoři doprovodí své výstupy také autogramiádami. Mezi pozvanými lze najít oceňovanou spisovatelku Petru Dvořákovou, novináře Tomáše Etzlera nebo sportovního komentátora Vojtěcha Bernatského.
Zájemci pak mohou navštívit různé workshopy. Jeden takový na veletrhu povede například komiksový tvůrce Štěpán Mareš, autor satirického komiksu Zelený Raoul, komentujícího politické dění v České republice. Akce také nově nabídne klidové zóny, kde si návštěvníci můžou odpočinout a začíst se do čerstvě zakoupených knih. Na místě bude rovněž dostupné občerstvení, které organizátoři popsali jako „více v kavárenskému stylu.“
Základní vstupné na akci Kniha Brno 2025 vyjde na 510 korun za všechny tři dny. Za stejnou dobu zaplatí senioři a děti od pěti do jedenácti let 320 korun. Vstup zdarma pak mají návštěvníci brněnského Comic-Conu, který se na výstavišti koná v sobotu a neděli.
Touha po spravedlnosti, nebo perverze? Novináři přiblíží žánr true crime
Největší knižní veletrh v srdci Moravy Kniha Brno přivítá v neděli i dvě tváře MF DNES a iDNES.cz. Hosty moderované besedy na téma true crime se stanou novináři Tomáš Lánský a Jan Malinda.
Oba spojuje dlouholetá publicistika s kriminální tematikou. Lánský nedávno představil knižní bestseller Mordparta Ostrava, v němž zmapoval nejbrutálnější zločiny na Ostravsku, které za svou bezmála padesátiletou kariéru na oddělení vražd vyřešil kriminalista Luboš Valerián. Malinda spolu s kriminalistou Josefem Marešem napsal mimořádně populární seriál Případy 1. oddělení nebo sérii Docent. Oba spolupracovali s bývalými šéfy mordpart a významně obohatili žánr true crime.
Beseda na výstavišti začíná v neděli ve 12 hodin a nechá nahlédnout za oponu jejich publicistické práce. Návštěvníci se také dozvědí, s čím vším se musí novinář vypořádat, aby sepsal kvalitní literaturu faktu, a jak se spolupracuje s kriminalistickou elitou.
„Obliba true crime žánru u nás konstantně roste. Mrazí nás v zádech a přesto se nedokážeme odtrhnout. Příběhy skutečných zločinů mají neuvěřitelnou sílu vtáhnout nás do děje, nutí nás přemýšlet a hlavně klást si otázky. Co nás na nich tak přitahuje? Je to jen obyčejná lidská zvědavost, nebo snaha porozumět zlu? Touha po spravedlnosti, nebo se jen s jistou dávkou perverze vyžíváme v cizím neštěstí? Kde se bere ta morbidní zvědavost, která nás nutí klikat na další a další podcasty o vrazích a číst o pitvách? Na to všechno se pokusíme odpovědět,“ zve na nedělní besedu Tomáš Lánský.