Výstaviště v Brně jako testovací hřiště. Firmy si tam mohou vyzkoušet třeba drony

Novým směrem se městská společnost vydává vedle své tradiční činnosti v pořádání menších i velkých mezinárodních akcí na brněnském výstavišti.

„Se svou strategickou polohou a infrastrukturou poskytuje ideální zázemí pro živou laboratoř,“ má jasno jeho generální ředitel Jan Kubata. Podle něj se v areálu snoubí původní historické pavilony s moderními, dále jsou pro testování k dispozici velké plochy zeleně s více než tisícovkou stromů nebo téměř deset kilometrů zpevněných cest.

Podle odborníků může jeho plán vyjít. „Myslím, že o to bude zájem, protože jsou různé technologie, které v reálném prostředí nemůžete otestovat třeba kvůli legislativním omezením. Výstaviště je ale uzavřený areál, taková unikátní čtvrť. Sám nevím o žádném jiném prostoru nejen v Česku, ale celé střední Evropě,“ říká Patrik Reichl z jihomoravské agentury JINAG, která se zaměřuje na inovace ve veřejné sféře. Podobně hovoří i šéf Jihomoravské inovační agentury Petr Chládek. „Obecně projektu věřím, jde o dobré testovací hřiště,“ míní.

Podle manažerky startující živé laboratoře Marie Zezůlkové je ambicí zapojit do projektu státní správu, samosprávu, univerzity, soukromé firmy i další instituce. Tedy všechny, kteří mohou být zadavateli úkolu, jejich řešiteli, investory i zákazníky. „Pomůžeme firmám se co nejdříve s jejich technologiemi dostat na trh,“ slibuje.

Vše nebude hned, laboratoř se teprve rozjíždí

Kubata však dodává, že je potřeba se na celý projekt dívat v dlouhodobém horizontu, protože nyní stojí na startu. „To není o tom, že tady zítra budou dvě stovky firem testovat své produkty,“ upozorňuje.

V tuto chvíli ostatně mají zástupci Veletrhů Brno těsně před podpisem „jen“ čtyři zájemce. Zatím je nechtějí odhalit, nicméně u jednoho z nich prozradili, že jde o společnost, která výstavištní areál využije k testování dronů. Létat tam s nimi může víceméně jakkoliv.

Firmy, které chtějí živou laboratoř využít, získají podle Kubaty prostory zdarma. Musí si však uhradit instalaci a provoz svých technologií, tedy spotřebu energií, a získat souhlas od památkářů kvůli historickým budovám. A také nesmí narušit chod tradičních akcí. Nikdo už ale nezakročí, pokud třeba nějaký startup bude pomocí senzorů sledovat pohyb návštěvníků.

Za pomoc menší podíl ve firmě inovátorů

Pouze dobrý pocit z toho, že pomohou začínajícím technologickým firmám, ale Veletrhům Brno logicky nestačí. Jde o obchodní společnost s cílem tvořit zisk, a tak do smluv, které se zájemci Kubata sepisuje, si městská společnost vkládá ustanovení o zisku menšího podílu.

„My jim přivedeme zákazníky a investory. Ve chvíli, kdy se stanou úspěšní, třeba v horizontu pěti až deseti let, získáme jedno až tři procenta na kapitálu,“ vysvětluje Kubata obchodní model. Zároveň slibuje, že takto vydělané peníze opět vrátí do živé laboratoře, tedy technologií, které si začínající podniky nemohou dovolit.

4. října 2022

Veletrhy chtějí lákat investory i firmy z různých koutů světa. Ostatně novinku hodlají prezentovat na mezinárodní výstavě Expo 2025 v Japonsku. „Věřím, že se staneme součástí českého pavilonu, už jen z ohledu na náš zájem přivést japonské inovativní firmy,“ prohlašuje šéf brněnského výstaviště.

Příští týden se tam příhodně koná veletrh Urbis zaměřený na inovace pro města a obce. „Starostové často řeší rozbité chodníky a je těžké najít peníze na inovace. Obce do tisíce obyvatel, kterých je u nás mnoho, to mají ještě těžší než velká města, protože jim chybí i potřebný aparát. Tento veletrh by jim v tom měl pomoci,“ věří Kubata.

Proměna pavilonu pro vyhledávané akce

Veletrhy Brno zároveň jednají o novém konceptu v pavilonu C, kde společnost JVS Group pravidelně pořádá populární výstavy. V minulosti už tam lákala na expozici o faraonu Tutanchamonovi či Šmoulí svět a nyní mohou návštěvníci spatřit exponáty zapůjčené dokonce z americké NASA na akci s názvem Space Mission.

Ve vizích ovšem organizátoři mají také trvalý projekt. „Chtěli bychom vybudovat největší zábavní park ve střední Evropě. V dolním patře bude mořský svět a v těch dalších se postupně dostaneme z vody přes dinosaury až na souš,“ popsal v minulosti ředitel společnosti Viliam Ďuriš.

Kubata vyloučil, že by zmíněný pavilon společnosti JVS Group přímo prodávali. Naznačil však, že jednají o formě spolupráce, která by vyhovovala oběma stranám. Blíže ji však zatím nekomentoval.