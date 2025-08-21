Brněnské výstaviště ovládne módní maraton, mezi hosty bude i Chantal Poullain

„Své zboží na veletrhy přiveze 167 vystavovatelů ze 13 zemí,“ uvedl ředitel veletrhů Styl a Kabo Martin Škarka.
Módní kolekce se podle pořadatelů nesou ve znamení udržitelnosti i „chytrých“ materiálů. Nejen v doprovodném programu dostanou velký prostor setkání zkušených žen s mladšími kolegyněmi z modelingové scény. Objeví se známé tváře jako Chantal Poullain či Ladislav Špaček.
Po celé tři dny se bude na co dívat na přehlídkovém mole. Návštěvníci se mohou těšit na pravidelné dva denní bloky Styl Show, které ukáží to nejlepší z prací vystavovatelů. V programu je i sobotní přehlídka věnovaná udržitelné módě.
Na veletrhy Styl a Kabo se vrací soutěž mladých designérů, otevřeno nejen pro obchodníky
„Na mole se představí kolekce od návrhářů Ivety Řádkové, Pavla Jevuly, kolekce závěrečných prací studentů vysokých škol a tří britských návrhářek, které přivezou svá díla přímo z anglického fashion weeku,“ přiblížila Dita Brančíková ze společnosti Veletrhy Brno.
K tradičním vrcholům veletrhu patří soutěž Top style Designer, v níž studenti představí 40 autorských modelů. Jejich kompletní přehlídku lze na mole sledovat v pátek od 11 a v sobotu od 13 hodin.
Tři dny plné módy jsou i nadále akcí B2B, to znamená, že jsou určeny pro lidi z branže – obchodníky, návrháře či výrobce. Brány se ale znovu otevřou také pro fashion lovers, tedy fanoušky módy, kteří se zajímají o nejnovější trendy.
Po loňské premiéře se jako volná součást veletrhů do Brna vrací Czech Fashion Week, který nabídne přehlídky čtyř návrhářů.
„První ročník měl veliký úspěch, vstupenky byly za dvě hodiny rozebrané. Na sociálních sítích měla akce 4,3 milionu zhlédnutí,“ řekl ředitel Czech Fashion Weeku Jiří Morštadt s tím, že vstupenky stojí 200 korun.
23. srpna 2024