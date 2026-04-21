Verdikt nad bývalou ředitelkou ústeckého stacionáře přezkoumá Nejvyšší soud

Autor: ČTK
  10:25aktualizováno  10:25
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Verdikt nad bývalou ředitelkou denního stacionáře v Ústí nad Labem Dagmar Brožovou přezkoumá Nejvyšší soud. Brožová dostala peněžitý trest a zákaz činnosti za to, že soukromě využívala automobily koupené pro stacionář. Podala dovolání, které Nejvyšší soud obdržel koncem minulého týdne, zjistila ČTK z justiční databáze.

Krajský soud v Ústí nad Labem čin kvalifikoval jako pokus o dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie. Uložil Brožové peněžitý trest 800.000 korun. Navíc nesmí tři roky pracovat ve statutárních orgánech obecně prospěšných organizací. Verdikt potvrdil loni v listopadu Vrchní soud v Praze.

Stacionář Helias poskytuje v Ústí nad Labem služby lidem s tělesným a mentálním postižením. Brožová u hlavního líčení přiznala, že udělala chybu, když párkrát použila auta pro osobní účely. Odmítla však obvinění, že chtěla úmyslně poškozovat dotační program.

Automobily stály celkem 2,8 milionu korun. Žádost o příspěvek od Evropské unie byl na 2,5 milionu korun, zbytek měla pokrýt státní dotace. Peníze nebyly proplaceny, žádná škoda tak nakonec nevznikla.

Krajský soud uvedl, že projekt byl nepochybně účelný. Soudu nevadila ani volba konkrétního typu vozu. Škoda Enyaq je vyšší automobil s úložným prostorem a je vhodný pro potřeby zdravotně znevýhodněných. Brožová ale podle rozsudku nedodržela a nerespektovala podmínky dotace, jejímž smyslem bylo zkvalitnit a zefektivnit sociální terénní služby formou osobní asistence a služeb denního stacionáře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

