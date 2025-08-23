Pro někoho osvěžující, pro jiné odpudivá. V Brně přibývají veřejná pítka

Oldřich Haluza
  12:12aktualizováno  12:12
Nejen přes léto tráví celá řada lidí svůj čas v Björnsonově sadu v širším centru Brna. Povídají si na lavičkách, polehávají na dekách, cvičí na workoutovém hřišti, děti dovádějí na pískovišti. Aby se mohli kdykoliv napít či osvěžit a nebyli přitom odkázaní pouze na kavárnu uprostřed parku, vybuduje tam město nové pítko.

Ve vedrech, jaká před pár dny panovala, to přijde obzvlášť vhod. „Bude to super. Komfortní a užitečné zároveň. Přece jen my máme omezenou otevírací dobu,“ oceňuje spolumajitelka kavárny Piknik Box Magdalena Grolichová.

Počet napajedel na území Brna v příštím roce přesáhne čtyři desítky, ve všech teče pitná voda. Ne všichni však tato zařízení vítají. V nedávné anketě magistrátu víc než polovina zapojených uvedla, že je spíš nevyužívá, mnozí ani nevědí, kde je najít.

Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku pítko v České ulici.
Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku pítko v parku na Moravském náměstí.
Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku pítko v Solniční ulici u budovy JAMU.
Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku pítko na náměstí Svobody.
13 fotografií

Objevily se i výhrady, které Brňany od napití z těchto „fontánek“ přímo odrazují. „Bohužel se často setkávám se situací, kdy u pítek někdo vykonává osobní hygienu, což mě odrazuje,“ napsal jeden z účastníků ankety.

Dalším vadí nepravidelná údržba napajedel, časté výpadky provozu a nevhodný design, kdy voda stříká okolo a nejde jí napustit láhev. Objevují se i další pochybnosti.

„Jejich hygiena, zvláště některých, je vskutku tristní. Rád bych měl pítka na nádraží, v parcích, v ulicích a na významných místech, ale chci, aby byla čistá. Některá používají psi na močení a lidé na odhazování nedopalků,“ upozornil další obyvatel města.

Kvůli vandalům mimo provoz

O pítka, která se nacházejí zejména v parcích, se starají pracovníci Veřejné zeleně města Brna (VZMB). „Provádíme u nich pravidelnou údržbu, bez ní to nejde. Omýváme je nebo postříkáváme vodou, aby byla čistá. Některá také každoročně natíráme,“ přibližuje Marie Gogová z VZMB, která má pod sebou Lužánky, Denisovy sady nebo Tyršův sad, kde se všude napajedla nacházejí.

To v posledním zmíněném parku však bylo nedávno mimo provoz. A nejedná se rozhodně o výjimku, protože pítka bývají terčem vandalů. „Například ukopnou tlačítka, jimiž se spouští proud vody. Je to podobné, jako když někdo kopne třeba do lavičky. Musíme pak shánět náhradní díly, což někdy není levné, protože historická pítka je mohou mít speciální,“ upozorňuje Gogová.

Pomalý průtok jako stopka pro „lupiče vody“, u pítka by čekali i několik hodin

Několikrát do roka řeší vandalství na místech k osvěžení také radnice Brna-střed, jejíž pracovníci se starají o devatenáct zařízení. „Klasickým příkladem je počmárání či posprejování objektu nebo poničení ventilů,“ zmiňuje mluvčí městské části Michal Šťastný.

Ta se o pítka pravidelně stará hlavně před zimou a začátkem jara. Ve zbytku roku pak řeší kromě vandalismu také závady, nejčastěji dochází k ucpání odtoku či stržení ventilu.

Chystají se další

Vandalové si opakovaně vybírali k vyřádění například pítko na Staré osadě v Židenicích, které je mimo provoz už delší dobu. Tamní radnici totiž došla trpělivost a odpojila ho. „Furt bylo zničené, jeho neustálé opravování už jsme vzdali,“ přiznává místostarostka Jana Šťastná (nez.).

V městské části je tak aktuálně jediné veřejné místo s pitnou vodou, v psím výběhu za prodejnou Tesco v Bělohorské ulici funguje teprve od jara. „Stojí tam už roky, ale bylo takříkajíc na suchu. Abychom ho mohli připojit k vodovodnímu řadu, museli jsme se nejdřív domluvit s několika majiteli soukromých pozemků, přes které přípojka vede, což zabralo dva roky,“ přibližuje Šťastná, podle níž fungující napajedlo v půlce kopce pejskaři velice oceňují.

Bývalé trafiky v Brně teď voní kávou i pečivem, lidé jejich oživení vítají

V posledních dvou letech přibyla tato zařízení na dalších sedmi místech Brna, v těchto případech vznikla coby součást projektu participativního rozpočtu Napij se! – pítka. „Jeho cílem bylo přispět k vybudování sítě pítek na veřejně přístupných místech, aby byla dostupná všem. A také přispět ke snížení množství PET lahví v ulicích a ke zdravějšímu životnímu stylu,“ oznamuje navrhovatelka projektu Terezie Liprtová.

Každé z nich vyšlo zhruba na 365 tisíc korun, kromě samotného zdroje vody je v nich místo pro napuštění láhve i misky pro psy. Lidé i jejich mazlíčci se takto mohou osvěžit například u polikliniky na Lesné, na okraji Schreberových zahrádek v Černých Polích, u Parku pod hvězdami na Kraví hoře nebo na Cacovickém ostrově v Maloměřicích. Starší pítka slouží hlavně v centru města, nechybí na náměstí Svobody, Jakubském náměstí, Zelném trhu, v České ulici či v parku na Moravském náměstí.

Při rozhodování o umístění nových může magistrát využít tipy od lidí zapojených do ankety. Kromě Björnsonova sadu by je uvítali u Šelepky, v parku pod Špilberkem i na Brněnské přehradě. Radnice Brna-střed s jejich instalací počítá při každé plánované revitalizaci parku. „Vhodně doplňují posezení a současně nejen v letních dnech poskytují lidem i zvířatům osvěžení,“ říká Šťastný s tím, že naposledy přibyla pítka na Žlutém kopci a Janáčkově náměstí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

Brtnice se vrací k tradiční době konání morového průvodu

Brtnice na Jihlavsku se letos vrátí k pravidelnému termínu konání historického morového průvodu. Pětiletou periodu, na které se dřív ve městě dohodli,...

23. srpna 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Festival Scéna bez hranic v areálu Dolu Barbora v Karviné nabídne 22 inscenací

Festival Scéna bez hranic v areálu Dolu Barbora v Karviné nabídne v září inscenace pěti divadel. Vystoupí i pražské Divadlo pod Palmovkou či Divadlo bez masky...

23. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Páteční požár střechy bytového domu v Chříči způsobil škodu za deset milionů Kč

Při pátečním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku, vznikla škoda odhadnutá na deset milionů korun. Informoval o tom dnes v denním...

23. srpna 2025  8:50,  aktualizováno  8:50

Při srážce osobního auta a kamionu na obchvatu Svitav zemřel řidič auta

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel řidič osobního vozu. Nehoda se stala před 01:30 na silnici 1/43, která je...

23. srpna 2025  8:48,  aktualizováno  8:48

Folklorní festival Karlovy Vary letos oslaví 30 let existence

Karlovarský folklorní festival letos v září oslaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku, který se bude konat...

23. srpna 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Folklorní festival Karlovy Vary letos oslaví 30 let existence

Karlovarský folklorní festival letos v září oslaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku, který se bude konat...

23. srpna 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Novinky: V Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistili veterináři

U rodinného domu na okraji sídliště v Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistila Státní veterinární správa (SVS). Kontrolu tam udělala v pátek kvůli...

23. srpna 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Mladý farmář Marek Řeřicha je jeden ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech letos vyzkoušeli autonomního robota k pěstování zeleniny v ostrém provozu. Stroj firma Terms z Plané u Českých Budějovic...

23. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí...

23. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Roudnice zve na rozloučení s prázdninami

Děti se mohou těšit na soutěže, pohádku či ukázky letecké techniky.

23. srpna 2025  9:59

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.