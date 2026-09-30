Věřitelé souhlasí s reorganizací zadlužené investiční firmy APF

Investiční firma APF Venture Capital, která skupovala zemědělské pozemky a prodávala investiční tokeny a za kterou zůstaly pohledávky zhruba 2,2 miliardy korun, se může pokusit o reorganizaci. Na dnešní schůzi věřitelů u Krajského soudu v Brně to odsouhlasil věřitelský výbor. Rozhodnutí ještě musí potvrdit soud. Insolvenční správce David Jánošík při jednání uvedl, že reorganizace podle něj není možná, předkládané plány jsou nerealistické a věřitelé přijdou o další peníze.
Majetkovou podstatu, tvořenou převážně zemědělskými pozemky, odhadl insolvenční správce na 376 milionů korun. Roční výnosy z pachtovného jsou 2,2 milionu korun, což stačí na pokrytí správy majetkové podstaty. Firma vlastní stovky pozemků na různých místech v Česku, znalec je ocenil hodnotou 40 korun za metr čtvereční
Firma vznikla v roce 2020 a nabízela investorům vysoké zhodnocení vkladů. Vedli ji manželé Karel a Andrea Mičulkovi, předloni firmu převzala společnost S-24 holding podnikatele Jana Čermáka. Podle brněnské advokátní kanceláře Fabian & Partners, která nabízela věřitelům posouzení pohledávek a pomoc s jejich přihlášením, firma nabízela nereálné zhodnocení vložených peněz 15 až 20 procent, uvádí na webu. "Reálný růst hodnoty půdy v portfoliu však v roce 2024 činil pouhých 4,84 procenta. Tento obrovský rozdíl byl pravděpodobně financován z peněz nových investorů," uvedla kancelář.
Věřitelů firmy se přihlásilo přes 1100. Na přezkumné jednání zařadil Jánošík pohledávky za 1,9 miliardy korun, zbývající budou zařazené na zvláštní přezkumné jednání.
O povolení reorganizace dnes rozhodla většina přítomných po krátkém proslovu Jánošíka. "Pokud někdo věřitelům slibuje stoprocentní návratnost, nebo dokonce zúročení vkladu, tak buď neumí počítat, nebo lže," řekl Jánošík, který na jaře reorganizaci připouštěl. Změnil však názor po studiu judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu. Dospěl k tomu, že jediné možné řešení je konkurz s ohledem na to, že firma neprovozuje žádný závod se zaměstnanci a nemá fakticky co reorganizovat.
Tomu oponoval právní zástupce dlužníka, podle kterého je firma s novým vedením schopná sestavit reorganizační plán, což věřitelský výbor schválil. Novým jednatelem dlužníka je zhruba tři týdny 27letý Dominik Záboj. "Plány nejsou podle mě realistické a mají věřitele uchlácholit," řekl Jánošík, kterého na závěr dnešního jednání věřitelé z funkce odvolali.
S případem souvisí i úpadek mateřské společnosti APF Real Estate, kterou letos poslal soud do konkurzu. Policie také vyšetřuje holding APF kvůli podezření z podvodu. "S ohledem na stále probíhající trestní řízení mám rovněž důvodnou obavu z toho, že reorganizace by mohla být výrazně zkomplikována, ne-li znemožněna například zajištěním majetku náležícího do majetkové podstaty jako výnosu z trestné činnosti," uvedl Jánošík ve zprávě dostupné v insolvenčním rejstříku.