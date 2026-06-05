Veselí nad Moravou chce v okolí města vysázet až 16.000 stromů a keřů

Vysázením více než 4500 stromů a téměř 3000 keřů skončila ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku první etapa projektu, který má zlepšit životní prostředí v okolí města. Má také podpořit biodiverzitu, tedy rozmanitost druhů, nebo přispět k zadržování vody v krajině. Další etapa z celkových tří by měla začít letos na podzim. Celkem chce radnice v okolí města nechat vysázet až 16.000 stromů a keřů, řekl dnes ČTK starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (TOP 09).
Výsadba je součástí projektu Územního systému ekologické stability. V první etapě vznikly biokoridory na asi osmi hektarech u cesty směrem na Kozojídky v lokalitě Močáry a ve směru na Blatnici přes lokalitu Za Klínky. Mezi vysazenými stromy jsou lípy, duby, javory či břízy. "Biokoridory jsou po dobu několika let oplocené, aby je zvěř neožírala a mohly se ujmout. Teprve poté se oplocenky odstraní a vzniknou zajímavá místa třeba pro procházky," uvedl Kolář.
Dřeviny nahradily dříve intenzivně zemědělsky využívanou krajinu. "To, že se daří realizovat takhle rozsáhlé úpravy, je díky tomu, že město před 15 lety dokončilo pozemkové úpravy. Projektanti, kteří je zpracovávali, od samého začátku počítali s tvorbou biokoridorů," uvedl starosta.
Druhá etapa výsadby by měla podle starosty začít na podzim letošního roku. Na ploše asi sedmi hektarů v okolí Radošova vzniknou nová stromořadí a luční porosty. Třetí etapa zahrnuje výsadbu na skoro 12 hektarech na pravém břehu řeky Moravy, Začít by měla příští rok na jaře.
"Odhadované náklady na všechny tři etapy jsou asi 60 milionů korun. Realizaci projektu umožnily peníze z evropských dotací, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí," doplnil Kolář.