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Hasiči na místo vyjížděli krátce po půlnoci, vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, tedy druhý nejvyšší. „Na místě zasahovalo celkem 15 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Hlášení o události přijalo operační středisko krátce po půlnoci, konkrétně ve 00.24. Kvůli rozsahu události byl okamžitě zastaven provoz na přilehlých kolejích. Oheň zasáhl celkem pět odstavených vagonů stojících na třech kolejích vedle sebe.
Vzhledem k vysoké spotřebě dýchací techniky a náročnosti zásahu byl na místo doposlán z Brna také protiplynový automobil k doplnění tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje zasahujících hasičů.
Postupně se hasičům podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. „Požár byl ve 3.36 zlikvidován a probíhá redukce hasičů. Na místě zůstávají poslední jednotky a vyšetřovatel požáru,“ uvedli hasiči na síti Threads.
V jednom z vagonů našli hasiči lidské tělo. „Událost prověřujeme. Na místě jsou kriminalisté a psovod. Totožnost zatím neznáme,“ sdělila policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Podle policie přebývali ve vagonech lidé bez domova. „Případ si převzali kriminalisté, kteří zajišťují stopy a vyhodnocují veškeré zjištěné informace i svědecké výpovědi. Okolnosti události jsou předmětem dalšího prověřování,“ dodala Hrůzová.
Škoda na majetku činí půl milionu korun. „Příčina požáru je v současné době v šetření,“ řekl Mikoška.
Veselské nádraží je v provozu. Vlaky odjíždějí podle jízdního řádu, případně jen s minimálním zpožděním.