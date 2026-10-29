Veselí nad Moravou zahájilo opravu sokolovny za více než 40 milionů korun

Veselí nad Moravou na Hodonínsku zahájilo přestavbu historické sokolovny. Práce za více než 40 milionů korun zahrnují modernizaci sportovního zázemí a přístavbu nových prostor. Dokončení je v plánu do konce příštího roku, informovalo město ve zpravodaji.
"Přípravy na obnovu sokolovny začaly už v roce 2018 zpracováním architektonické studie. V následujících letech vznikla projektová dokumentace pro povolení stavby a v roce 2022 také dokumentace pro její provedení," uvedla radnice.
Přestavba podle města zachová historický charakter budovy. Přední část sokolovny se má přiblížit podobě z doby dokončení stavby v roce 1925. Součástí je i modernizace hlavního cvičebního sálu a zázemí pro sportovce. Přístavbou vznikne víceúčelový sportovní sál a nové sociální zázemí včetně bezbariérových toalet. "Hlavní cvičební sál navíc získá molitanové doskočiště, které najde využití zejména při pohybových aktivitách dětí," popsalo město.
Na financování stavby se bude podle radnice podílet Národní sportovní agentura, Jihomoravský kraj, město i Česká obec sokolská a Sokolská župa Slovácká.