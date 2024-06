Brno

Vesmírnou výstavu doplnil venkovní letní lunapark

To vše a další atrakce se skrývají pod nedávno otevřenou venkovní zónou Planety zábavy, která na brněnském výstavišti doplňuje vesmírnou výstavu Space Mission. Lákadla letního lunaparku před pavilonem C jsou až do konce prázdnin v ceně vstupenky. Kosmická expozice láká zájemce už od března, kromě základních exponátů také na dětské patro, kde je v nabídce třeba virtuální realita.

Centrem města projdou tisíce sokolů, pak zacvičí

Na atmosféru, která se opakuje jednou za šest let, láká na neděli 9. června šest jihomoravských sokolských žup. Akce startuje ve 13 hodin u Besedního domu tradičním průvodem centrem až na stadion TJ Sokola Brno I v Kounicově ulici. Předvedení dvanácti hromadných sletových skladeb všech věkových kategorií začíná ve 14 hodin slavnostním nástupem vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže a cvičenců. Pořadatelé v Brně očekávají 3 200 cvičících účastníků a další stovky podporovatelů a návštěvníků. „Ať už jste, či nejste sokolové, přijďte nás podpořit a užít si příjemné odpoledne,“ lákají organizátoři.

Blanensko

V jeskyních zazní housle Svěceného i spirituály

Již po pětadvacáté můžou milovníci hudby odzkoušet vynikající akustiku jeskyní Moravského krasu na Blanensku. Jubilejní cyklus pěti večerních koncertů Čarovné tóny Macochy vrcholí o víkendu 8. a 9. června. V sobotu program láká k Zrcadlovému jezírku v Punkevních jeskyních, kde houslista a propagátor vážné hudby Jaroslav Svěcený s klavíristkou Lucií Karlovou uvedou Gala koncert romantiky. Zazní díla Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse či Leonarda Bernsteina. Závěr cyklu obstará v Eliščině síni Sloupsko-šošůvských jeskyní v neděli již vyprodané představení Spirituál kvartetu.