Větší dům v neolitu neznamenal větší bohatství, zjistili archeologové z MU

Autor: ČTK
  10:46aktualizováno  10:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Větší dům nemusel v neolitické komunitě na jihu Moravy znamenat vyšší společenské postavení nebo větší bohatství, jak se dosud odborníci domnívali. Nová studie archeologů z Masarykovy univerzity v projektu RES-HUM ukazuje, že velikost domů neodrážela sociální nerovnost, ale různé praktické role či odlišnou organizaci práce. Výsledky výzkumu archeologové publikovali v časopise Journal of Archaeological Science: Reports, informovali o tom v tiskové zprávě.

Analýza se zabývala nálezy z lokality Těšetice-Kyjovice na Znojemsku, kde archeologové působí od roku 1964. "Dlouho se předpokládalo, že větší neolitické domy znamenají zároveň vyšší společenské postavení nebo větší bohatství. Naše výsledky ale ukazují, že rozdíly mezi domácnostmi nemusely být založené na nerovnosti, ale spíše na funkční specializaci," uvedl archeolog Peter Tóth z Masarykovy univerzity zapojený do projektu RES–HUM, jehož cílem je na interdisciplinárním základě zkoumat odolnost lidské společnosti.

K těmto závěrům dospěli vědci na základě analýzy 73 keramických nádob z období kultury s lineární keramikou, tedy z let 5300 až 5000 před naším letopočtem. Pomocí chemické a izotopové analýzy našli v 62 z nich zbytky živočišných tuků, které keramika absorbovala při vaření.

Ve většině případů šlo o tuky přežvýkavců, především skotu, ovcí a koz. Menší část tvořily tuky prasat a jen výjimečně byly zaznamenány stopy mléčných produktů a včelí vosk. Vědce překvapilo, že podíly produktů z ovcí, koz a vepřových těl byly napříč domácnostmi velice podobné.

Odborníci porovnávali malé i velké domy a hledali souvislost mezi velikostí domu a přístupem k potravinám. Žádné velké rozdíly ale nenašli. "Rozdíly mezi domy se projevovaly spíše v organizaci práce a intenzitě některých činností než v majetku nebo sociálním postavení. Tento závěr zpochybňuje modely spojující velikost domu se společenským postavením, což ukazuje, že sociální složitost se může vyvíjet i bez ekonomické nerovnosti, což je důležité pro pochopení vývoje lidských společností,“ doplnil Tóth.

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