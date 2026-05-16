Většina stran v Brně již představila lídry, kandidáti sází na kontaktní kampaň

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Politické strany a hnutí zastoupené na brněnském magistrátu, vyjma hnutí ANO a SPD, již představily své lídry. Zahajují volební kampaně, řada z nich vsadila především na setkávání s voliči. Kandidáti vyráží na besedy s občany nebo přímo k nim domů, zjistila ČTK od zástupců stran a hnutí.

Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Volby v roce 2022 vyhrála s 25 procenty hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09, síly spojí strany i letos. Post primátorky nebude obhajovat Markéta Vaňková (ODS), v čele ji nahradila dokumentaristka Kamila Zlatušková. "Kompletní kandidátku bude schvalovat oblastní sněm na konci května," řekl předseda brněnské ODS Robert Kerndl. Kandidáti se dle něj zaměří na kontaktní kampaň a chtějí se setkávat s lidmi ve všech městských částech.

Na druhém místě skončilo v minulých volbách s 20,5 procenty a 13 mandáty ANO. Hnutí vstoupilo do koalice, avšak deset jeho členů koncem loňského roku strana vyloučila. Tito členové utvořili hnutí Brnoklidem, lídryní je náměstkyně primátorky Karin Podivinská. Kandidovat za něj chce i bývalý jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Hnutí ANO, které je nyní se svými třemi členy v opozici, bude mít podle brněnského předsedy Václava Trojana jasno o lídrovi i dalších jménech po krajském sněmu na konci května.

Třetí KDU-ČSL a hnutí STAN získaly před čtyřmi lety 17,1 procenta hlasů a se svými deseti zástupci vstoupili do koalice. Strany spolu kandidují i letos, primátorem chce být starosta Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Kampaň zahájily strany v dubnu, kandidáti dle Hrušky navštívili už okolo stovky domácností a od občanů sbírají podněty.

Šest mandátů v zastupitelstvu získalo pět zástupců SPD a Petr Levíček za Trikoloru. Ten však stranu opustil a nyní kandiduje za Brnoklidem. SPD lídra i další kandidáty oznámí po oblastní konferenci, uvedl za stranu Leoš Prokeš. Trikolora bude letos kandidovat se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno. V čele kandidátky je krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková.

Opoziční Piráti mají nyní čtyři zastupitele. Kandidují spolu s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!. Lídrem za Piráty je zastupitel Adam Zemek. "Pokračujeme v tour městskými částmi, navážeme na to door-to-door kampaní," řekl Zemek.

Sociální demokraté získali tři mandáty. Vstoupili do koalice a lídr Jiří Oliva se stal radním. V SOCDEM od Nového roku nicméně své členství ukončil, stejně učinili i zbylí dva zastupitelé Břetislav Štefan a Marek Viskot. Oba budou kandidovat ve svých městských částech, nikoli na magistrát. O budoucnosti radního Olivy zatím jasno není.

Pětiprocentní hranici překročilo před čtyřmi lety i uskupení Zelení a Žít Brno. Matěj Hollan zvolený za Žít Brno však na mandát zastupitele rezignoval a nahradil jej Matouš Vencálek. Nyní klub tvoří pouze zástupci Zelených, kteří jsou v opozici. Strany se spojí i v letošních volbách, na prvním místě je designérka Natálie Vencovská. Kompletní kandidátku strany teprve zveřejní. "Můžu říct, že by to měla být široká nadstranická kandidátka," uvedl Vencálek.

Vedle stran zastoupených v brněnském zastupitelstvu chce na magistrát také uskupení Restart pro Brno tvořené komunisty, ČSSD a dalšími levicovými stranami v čele s krajským zastupitelem za KSČM Martinem Říhou. Kandidátku skládají i Motoristé, pravděpodobně ji povede starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Na magistrát a do některých městských částí chce i Přísaha, o lídrovi ještě hnutí jedná.

Kromě nového hnutí Brnoklidem chtějí na magistrát i další nová uskupení. Bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno. Voliče chce nalákat třeba na výlety do Vídně a do Francie. Kampaň zahájilo i hnutí Za Lužánky. Impulsem pro jeho vznik byla záchrana chátrajícího fotbalového stadionu za Lužánkami. Kandidátka na primátorku Jana Janulíková, která je ředitelkou TIC Brno, však zdůraznila, že budou řešit i kulturu, bydlení či zeleň.

Na brněnském magistrátu nyní vládne koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

Ukrainci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

